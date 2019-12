Truy tìm tài xế tông bà cụ tử vong, xóa dấu vết hiện trường

(Kiến Thức) - Chiều 18/12, Công an TP Hà Nội cho biết, Công an huyện Gia Lâm thông báo truy tìm, đề nghị đối tượng và phương tiện nghi vấn liên quan đến vụ tai nạn làm bà cụ tử vong lúc rạng sáng cùng ngày đến cơ quan Công an trình diện.