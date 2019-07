Truy tìm 2 nghi can trốn khỏi địa phương sau khi giết người

(Kiến Thức) - Qua quá trình điều tra, cơ quan công an tỉnh Nghệ An đã xác định và thông báo truy tìm 2 đối tượng nghi vấn hiện đang trốn khỏi địa phương liên quan đến vụ giết người tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An vào tối 25/7.

Ngày 27/7, Công an tỉnh Nghệ An đã thông báo truy tìm 2 đối tượng nghi vấn có liên quan đến vụ án mạng xảy ra tại xã Tiền Phong, huyện Quế Phong, Nghệ An vào tối 25/7.

Hai nghi can Lô Thanh Hải và Phạm Tùng Khánh. (Ảnh:

Theo đó, vào khoảng 23h tối ngày 25/7, anh Lô Thanh Hà (30 tuổi, trú tại thôn 2 Lâm Trường, xã Tiền Phong, Huyện Quế Phong, Nghệ An) xảy ra mâu thuẫn với người khác.

Sau đó, nạn nhận bị truy đuổi trên quốc lộ 16 rồi bị đâm, chém gục tử vong tại chỗ. Trên thi thể nạn nhân có 2 vết đâm và một vết chém.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, lực lượng công an xã Tiền Phong, công an huyện Quế Phong nhanh chóng có mặt bảo vệ hiện trường, tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các đơn vị liên quan khám nghiệm hiện trường khám nghiệm tử thi điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

Qua điều tra, Cơ quan Công an đã xác định được hai đối tượng nghi vấn là Lô Thanh Hải (tên thường gọi là Hải Khang, SN 1994, trú tại thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong) và Phạm Tùng Khánh (tên thường gọi là Sùng Năn, SN 1990, trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu). Hiện tại, hai đối tượng không có mặt tại địa phương.

Ngay sau đó , Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã có thông báo và đề nghị quần chúng nhân dân ai biết thông tin hai đối tượng trên đang ở đâu thì thông báo ngay cho Công an huyện Quế Phong hoặc trụ sở Cơ quan Công an nơi gần nhất.