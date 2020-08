Trường Nhân Việt tụ tập hàng trăm người tiệc tùng, hiệu trường nói “an toàn”

Chiều tối ngày 7/8, nhiều hộ dân sống trên địa bàn phường Hoà Thạnh, quận Tân Phú (TP HCM) bức xúc phản ánh đến PV Kiến Thức vụ việc tại trường Tiểu học – Trung học cơ sở - Trung học phổ thông (TH-THCS-THPT) Nhân Việt (địa chỉ số 41, đường Đoàn Hồng Phước, phường Hoà Thạnh, Tân Phú) mở tiệc có hàng trăm người tham dự, mở nhạc inh ỏi… gây ồn ào cả khu dân cư.

Điều đặc biệt quan trọng khiến cư dân lo lắng là nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 vì tập trung quá đông người dự tiệc.

“Trong khi TP HCM ra chỉ thị không được tập trung quá 30 người, xử phạt người không đeo khẩu trang nơi công cộng vì những ngày qua TP HCM đã xuất hiện những ca dương tính với COVID-19 trở lại và nhiều nơi dịch bệnh diễn biến phức tạp, thế nhưng Ban giám hiệu trường Nhân Việt lại bất chấp quy định, tụ tập hàng trăm người như thế này thì hết sức quy hiểm, gây ảnh hưởng đến người dân khu vực chúng tôi” - anh Thanh Nhựt, một cư dân địa phương bức xúc phản ánh.

Theo ghi nhận của PV Kiến Thức, suốt từ chiều đến tối 7/8, trong khuôn viên trường Nhân Việt, hàng trăm người (đa số là học sinh, giáo viên) với hàng chục bàn tiệc bày khắp sân mở tiệc linh đình ; tiếng “vô, vô” hoà với tiếng nhạc, tiếng hát… gây ồn ào cả khu vực.

“Chỉ thị của TP HCM về triển khai tạm ngưng hoạt động các cơ sở dịch vụ và hạn chế tụ tập đông người để phòng, chống dịch COVID-19, nhưng ngoại trừ trường học. Chúng tôi tổ chức trong nội bộ nhà trường. Chúng tôi có bộ tiêu chí an toàn trường học và trường đạt những tiêu chí đó” - vị hiệu trưởng cho biết hi trao đổi với PV Kiến Thức.

Bộ tiêu chí đánh giá an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 đối với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn TP do Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TP HCM ban hành:

Theo đó, 10 tiêu chí đánh giá bao gồm: Số lượng trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung tối đa trong một thời điểm tại cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông; Mật độ trẻ em, học sinh giáo viên, cán bộ, nhân viên tập trung trong phòng sinh hoạt, phòng làm việc; Khoảng cách trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên ngoài phòng sinh hoạt, phòng làm việc; Trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên thường xuyên rửa tay với xà phòng hoặc nước sát khuẩn trước khi vào lớp, có dụng cụ uống nước sạch riêng biệt; Học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên đeo khẩu trang trong trường; Trẻ em, học sinh, giáo viên, cán bộ, nhân viên được kiểm tra nhiệt độ khi vào trường hoặc phòng sinh hoạt; Trẻ em, học sinh đi học bằng xe đưa rước; Tổ chức hoạt động ăn sáng, bán trú, căn-tin; Phòng cách ly; Cơ sở giáo dục mầm non hoạt động sau 16 giờ 30, trường học có học sinh nội trú.

Với cơ sở giáo dục mầm non và cơ sở giáo dục phổ thông, nếu tiêu chí an toàn từ 90%-100% là mức độ an toàn rất cao, được tổ chức hoạt động dạy học, chăm sóc, giáo dục trẻ. Từ 70% đến dưới 90% là mức độ an toàn cao, được tổ chức hoạt động dạy học, chăm sóc, giáo dục trẻ và phải kiểm tra định kỳ để khắc phục các hạn chế từ các tiêu chí thành phần thấp điểm.

Từ 50% đến dưới 70% là mức độ an toàn trung bình, có thể tổ chức hoạt động dạy học, chăm sóc, giáo dục trẻ nhưng phải thường xuyên kiểm tra để khắc phục các hạn chế ở các tiêu chí thành phần thấp điểm. Từ 30% đến dưới 50% là mức độ an toàn thấp, cần phải có giải pháp đảm bảo an toàn mới được tổ chức hoạt động dạy học, chăm sóc, giáo dục trẻ. Dưới 30% là mức độ an toàn rất thấp và không được tổ chức hoạt động dạy học, chăm sóc và giáo dục trẻ.