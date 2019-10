Trưởng ban Tổ chức huyện tử vong dưới cống: Văn hóa rượu bia công sở và hệ lụy

Vừa qua (4/10), ông Hồng Minh Tấn (49 tuổi), Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Năm Căn, tỉnh Cà Mau đi đám cưới ở ấp Bùi Mắc, xã Đất Mới, huyện Năm Căn. Sau đó, ông Tấn ghé vào nhà người quen ở ấp Láng Chiếu, xã Đất Mới nhậu đến khoảng 1h sáng ngày 5/10, thì điều khiển xe máy chạy về song gia đình không ai liên hệ được với ông suốt đêm.

Khoảng 5h sáng cùng ngày, người dân ấp Ông Chừng phát hiện thi thể ông Tấn dưới cống xổ vuông tôm. Ngay sau đó, thi thể ông Tấn được đưa lên bờ và sự việc lập tức được trình báo cơ quan chức năng. Lãnh đạo xã Đất Mới cho biết, có thể do đèn xe thiếu sáng nên ông Tấn đã cùng phương tiện không may rơi xuống cống của người dân ven lộ, dẫn đến tử vong.

Hiện trường nơi phát hiện thi thể.

Câu chuyện chưa dừng lại ở việc tự gây tai nạn cho mình, mà còn gây tai nạn cho người khác. Ông Lê Ngọc Việt - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy khối doanh nghiệp và cơ quan Hà Tĩnh đã lái xe sau khi uống rượu bia và gây tai nạn nghiêm trọng làm một người tử vong tại Hà Tĩnh.

Khoảng 21h ngày 19/9, hai nam thanh niên là Ngô Quang Huân (29 tuổi, trú tại huyện Hương Khê) và Nguyễn Xuân Tùng (29 tuổi, trú tại huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) điều khiển xe máy mang biển số 38Y1 - 0192 lưu thông trên tuyến đường đường Trần Phú thuộc phường Nguyễn Du thành phố Hà Tĩnh. Khi đến đoạn giao nhau với đường Lê Hồng Phong (phường Thạch Linh), xe máy xi nhan rẽ sang đường thì bị ô tô 5 chỗ hiệu Toyota Vios mang biển số 38A 224.25 chạy với tốc độ cao từ phía sau tông phải.

Chiếc xe gây tai nạn.

Va chạm quá mạnh do tốc độ điều khiển nhanh của ô tô khiến anh Tùng bị văng xuống đường. Anh Huân bị cũng bị văng xa nhiều mét. Cả hai xe khi va chạm đều bị hư hỏng nặng. Vụ việc đã khiến anh Tùng tử vong còn anh Huân bị thương nặng. Cơ quan chức năng đo nồng độ cồn ông Việt sau khi xảy ra tai nạn cho thấy, ông Việt đã điều khiển ô tô khi hơi thở có nồng độ cồn vượt quá mức cho phép (đo được 1.084 mg/lít khí thở).

Hay một câu chuyện khác vì rượu bia, cán bộ Sở Xây dựng gây tai nạn còn dọa 'đâm chết' 2 học sinh, khoảng 21h30 ngày 15/5, ôtô mang biển số Nghệ An do tài xế Nguyễn Xuân Hùng (40 tuổi), trú phường Cửa Nam, TP Vinh - Cán bộ Sở Xây dựng Nghệ An điều khiển đi trên đường Lê Hồng Phong theo hướng về Lê Lợi. Đến ngã tư giao với đường Nguyễn Đức Cảnh, ôtô này đâm vào xe đạp điện do hai nam sinh điều khiển lưu thông trên đường Nguyễn Đức Cảnh.

Hiện trường vụ tai nạn.

Cú đâm mạnh khiến chiếc xe đạp điện nát bét, 2 học sinh ngã văng ra đường, bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu. Còn ôtô bị vỡ kính chắn gió trước, gương chiếu hậu và móp méo nặng phần đầu. Kiểm tra nồng độ cồn, cảnh sát xác định người điều khiển ôtô có biểu hiện say xỉn. Sau khi xảy ra tai nạn, tài xế còn lớn tiếng dọa đâm chết 2 học sinh dù nạn nhân đang bị thương khá nặng.

Không chỉ dừng lại ở việc gây tai nạn còn có cán bộ say rượu xô xát và có những lời lẽ thiếu chuẩn mực với người dân, cuối tháng8/2019, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Bình Sơn (Quảng Ngãi) đã ra quyết định thi hành kỷ luật với hình thức cảnh cáo đối với ông Trần Ngọc Sinh, Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Trung.

Theo đó, Ông Trần Ngọc Sinh đã uống rượu trong giờ làm việc , Phó bí thư thường trực Đảng ủy xã Bình Trung, huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi), có lời nói thiếu chuẩn mực, xô xát với người dân, gây mất an ninh trật tự.

Hiện trường vụ tai nạn.

Một vụ tai nạn cũng thương tâm chỉ vì rượu bia, về một CSGT tông chết người 'né' xét nghiệm nồng độ cồn, khoảng 19h20 tối 9/6, thiếu úy Phan Hoài Ân lái ôtô biển số xanh của Phòng CSGT tỉnh Bình Dương lưu thông trên đường ĐT749B, khi đi qua huyện Dầu Tiếng thì mất kiểm soát, leo lên lề tông vào sạp trái cây, rồi tiếp tục tông vào anh Nguyễn Thanh An trước khi làm đổ sập bức tường của tiệm vàng bên cạnh rồi mới dừng lại.

Người dân phải nhờ xe cẩu kéo ôtô của CSGT mới cứu anh An ra khỏi đống đổ nát, nhưng nạn nhân đã tử vong sau đó ít giờ do vết thương quá nặng. Anh An có vợ và con gái chưa đầy 1 tuổi, từ Đồng Nai qua Bình Dương bán trái cây thuê cho người quen thì gặp nạn. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng đã yêu cầu đo nồng độ cồn nhưng vị CSGT gây tai nạn đã không hợp tác, né tránh nên lực lượng chức năng phải thu mẫu máu trên xe, đồng thời khởi tố vụ án để làm rõ.