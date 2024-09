Trung ương hỗ trợ Hải Phòng 100 tỷ khắc phục hậu quả mưa bão

Sau khi thị sát hiện trường một số địa điểm, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc làm việc với lãnh đạo thành phố Hải Phòng về công tác vừa khắc phục hậu quả bão, vừa ứng phó với thiên tai sau bão như lũ lụt, sạt lở…



Thiệt hại nặng nề

Báo cáo tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Tiến Châu cho biết, nhờ sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp của các bộ, ngành, cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị thành phố, nên dù bão số 3 Yagi rất mạnh, nhưng thiệt hại đã giảm xuống mức thấp nhất, song vẫn rất lớn.

Theo đó, Hải Phòng đã có 2 người tử vong (tại huyện Tiên Lãng, Thủy Nguyên) do bị tường bếp đổ (nhà kiên cố không thuộc diện di dời); 18 người bị thương được sơ cứu tại các trung tâm y tế huyện, quận.

Thủ tướng thị sát khu tập thể A7 trên đường Đà Nẵng, Hải Phòng. Ảnh: VGP

Tàu Minh Anh 01 (12 thuyền viên) bị mất khả năng điều động, trôi dạt tại khu neo vịnh Lan Hạ đã được Cảng vụ Hàng hải Hải Phòng phối hợp với các lực lượng chức năng hỗ trợ neo đậu, bảo đảm an toàn về người và tài sản.

Hệ thống công trình đê điều, công trình thuỷ lợi trên địa bàn Thành phố cũng bảo đảm an toàn, không phát sinh sự cố. Tuy nhiên, tình hình thiệt hại tài sản ở mức rất lớn và chưa thể đánh giá, thống kê chính xác, chi tiết.

Sơ bộ thống kê đến thời điểm 12h ngày 8/9, mưa bão làm hư hỏng 528 nhà dân, 128 trường, 13 cơ sở y tế, 104 trụ sở làm việc, 3 trạm điện, 210 trang trại, 367 cột điện, cột chiếu sáng; hơn 6.000 cây bị gãy đổ; 16.735 ha lúa và hoa màu, 48 ha nuôi trồng thủy sản bị ảnh hưởng.

Về công tác khắc phục, đến 16h đã có 615.000/793.816 khách hàng khu vực nội thành được sử dụng điện, hiện các lực lượng đang phối hợp cố gắng khắc phục số còn lại khu vực nội thành trong ngày 8/9. Trong đó ưu tiên tập trung khắc phục điện cho các cơ sở y tế, khu công nghiệp, trường học, các trạm cung cấp nước sạch để phục vụ sản xuất và nhu cầu của người dân, hoàn thành trong ngày 8/9.

Riêng đối với huyện đảo Cát Hải, việc khôi phục hệ thống lưới điện gặp khó khăn hơn do phụ thuộc vào việc khắc phục sự cố đứt đường dây truyền tải trên khu vực biển.

Theo lãnh đạo Thành phố Hải Phòng, các lực lượng trên địa bàn thành phố đang huy động tổng lực thực hiện thu gom rác thải; phục hồi cây xanh bị gãy đổ tại các tuyến đường giao thông để bảo đảm giao thông thông suốt, đặc biệt là các tuyến giao thông giữa các địa phương hoàn thành trong ngày 9/9. Việc khắc phục sự cố về hệ thống viễn thông dự kiến hoàn thành trong ngày 9/9. Tuy nhiên riêng với khu vực huyện đảo Cát Hải, do địa hình đồi núi, xa đất liền nên việc khắc phục sẽ khó khăn và mất nhiều thời gian hơn.

Hiện đã khôi phục được 2/4 nhà máy cấp nước cho khu vực các quận nội thành, cấp được cho khoảng 80% dân cư khu vực các quận nội thành. Dự kiến trong ngày 8/9 sẽ khôi phục tiếp 2 nhà máy và cấp nước đủ cho 100% khu vực các quận nội thành. Các nhà máy nước khu vực nông thôn khi được cấp điện sẽ vận hành ngay để cấp nước cho người dân.

Các đơn vị, địa phương đang tích cực thống kê chi tiết, cụ thể hơn nữa để đề xuất hỗ trợ kinh phí cho các đối tượng bị thiệt hại theo quy định, thống kê đến đâu hỗ trợ đến đó; nghiên cứu cơ chế hỗ trợ miễn phí kinh phí điều trị cho người bị thương tại các cơ sở y tế; động viên kịp thời các gia đình có người thiệt mạng.

Trung ương sẽ hỗ trợ Hải Phòng 100 tỷ đồng

Phát biểu tại cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính trước hết gửi lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các lãnh đạo Đảng, Nhà nước tới Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Hải Phòng.

Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị, quân và dân Hải Phòng đã triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn trong phòng chống bão, nhờ đó giảm thiểu thiệt hại do mưa bão.

Để nhanh chóng đưa mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục rà soát, thống kê đầy đủ, chính xác các thiệt hại, tính toán phương án, triển khai hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại, nhất là các gia đình có người thiệt mạng, bị thương.

Đồng thời, huy động các lực lượng tham gia dọn dẹp, vệ sinh môi trường; kiểm tra, bảo đảm an toàn thực phẩm; khắc phục ngay việc mất điện, mất sóng viễn thông trong thời gian sớm nhất; khẩn trương sửa chữa các cơ sở giáo dục, y tế bị hư hỏng để các học sinh trở lại trường càng sớm càng tốt, bảo đảm nơi khám chữa bệnh cho người dân.

Thủ tướng yêu cầu Thành phố chủ động triển khai theo thẩm quyền và đề xuất các chính sách hỗ trợ về vay vốn, lãi suất, giãn, hoãn, cơ cấu lại nợ, miễn, giảm, giãn thuế, phí, lệ phí… để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, việc làm, sinh kế.

Cùng với đó, thành lập các đoàn công tác để kiểm tra, đôn đốc, giải quyết các khó khăn, vướng mắc, các vấn đề nổi lên tại các quận huyện; bảo đảm an ninh, an toàn, an dân; kiểm soát giá cả các mặt hàng thiết yếu; rà soát lại, cương quyết di dời người dân khỏi các chung cư cũ không an toàn và tạo điều kiện về nơi ở mới cho người dân; bảo đảm giao thông thông suốt; tuyên truyền, hướng dẫn người dân khắc phục hậu quả thiên tai và phát huy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ lẫn nhau.

Thủ tướng cho biết, Trung ương sẽ hỗ trợ Hải Phòng 100 tỷ đồng và mong Hải Phòng tiếp tục phát huy tinh thần tự lực, tự cường với sự hỗ trợ của Trung ương để khắc phục hậu quả mưa bão, tiếp tục ứng phó với các tình huống thiên tai có thể xảy ra sau bão, đưa mọi hoạt động trở lại trạng thái bình thường, thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 và cả nhiệm kỳ, chuẩn bị tốt việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Thủ tướng đề nghị lực lượng quân đội, công an tích cực hỗ trợ các địa phương trong khắc phục hậu quả bão. Thủ tướng cũng cho rằng qua cơn bão này, các địa phương ven biển và các bộ, ngành liên quan cần tiếp tục nghiên cứu các giải pháp mang tính lâu dài để thích ứng biến đổi khí hậu.