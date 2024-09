Hải Dương: Công an, quân đội chung tay khắc phục bão số 3 Yagi

Cơn bão số 3 Yagi đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương đã gây ra thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, hệ thống công trình điện, viễn thông. Cây xanh gãy đổ, biển quảng cáo, mái tôn…khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ngổn ngang sau bão. Trước tình hình trên, lực lượng Công an toàn tỉnh Hải Dương đã triển khai các phương án cụ thể, bố trí lực lượng, phương tiện trực chiến 24/24 giờ trong ngày, tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng ở cơ sở tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa bão, sớm ổn định cuộc sống. Lực lượng Công an cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kịp thời phát hiện, sơ tán, di dời ngay người và phương tiện ra khỏi những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, đặc biệt là tại khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở… đến những nơi an toàn, được hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết; phối hợp với các trường học trên địa bàn dọn dẹp, khuôn viên, sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ và hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường có nhiều cây đổ, bị ngập lụt, có nguy cơ sạt lở, tại các bến đò, khu nuôi trồng thủy sản, các lồng bè… để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Lực lượng công an hỗ trợ người dân dọn dẹp cây đổ sau bão. Hỗ trợ nhà chùa khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Cùng người dân dọn dẹp cây đổ trên phố. Ngày 8/9, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự thành phố Hải Dương, lực lượng dân quân tự vệ, cùng thày, cô giáo đã tiến hành dọn dẹp cây gẫy, đổ tại trường THCS Tân Bình, THCS Võ Thị Sáu và TH Võ Thị Sáu... để sớm đưa học sinh trở lại trường học. Lực lượng cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự thành phố Hải Dương cũng hỗ trợ dọn dẹp cây gẫy, đổ trên các tuyến phố như khu vực phường Cẩm Thượng, phường Quang Trung, Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương). Chiều ngày 8/9, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự thành phố sẽ tiếp tục tổ chức ra quân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Hải Dương. Với sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng, cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất. >>> Mời độc giả xem thêm video Phòng chống cháy nổ, an toàn điện khi đối diện với bão số 3:

Cơn bão số 3 Yagi đi qua địa bàn tỉnh Hải Dương đã gây ra thiệt hại nặng nề về sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng, công trình giao thông, hệ thống công trình điện, viễn thông. Cây xanh gãy đổ, biển quảng cáo, mái tôn…khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư ngổn ngang sau bão. Trước tình hình trên, lực lượng Công an toàn tỉnh Hải Dương đã triển khai các phương án cụ thể, bố trí lực lượng, phương tiện trực chiến 24/24 giờ trong ngày, tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng ở cơ sở tích cực hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả do mưa bão, sớm ổn định cuộc sống. Lực lượng Công an cơ sở phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, kịp thời phát hiện, sơ tán, di dời ngay người và phương tiện ra khỏi những khu vực nguy hiểm, không bảo đảm an toàn, đặc biệt là tại khu vực ven sông, suối, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở… đến những nơi an toàn, được hỗ trợ nhu yếu phẩm cần thiết; phối hợp với các trường học trên địa bàn dọn dẹp, khuôn viên, sửa chữa cơ sở vật chất chuẩn bị cho học sinh đi học trở lại. Bên cạnh đó, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ và hướng dẫn giao thông tại các tuyến đường có nhiều cây đổ, bị ngập lụt, có nguy cơ sạt lở, tại các bến đò, khu nuôi trồng thủy sản, các lồng bè… để bảo đảm an toàn cho người và phương tiện qua lại. Lực lượng công an hỗ trợ người dân dọn dẹp cây đổ sau bão. Hỗ trợ nhà chùa khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra. Cùng người dân dọn dẹp cây đổ trên phố. Ngày 8/9, hơn 200 cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự thành phố Hải Dương, lực lượng dân quân tự vệ, cùng thày, cô giáo đã tiến hành dọn dẹp cây gẫy, đổ tại trường THCS Tân Bình, THCS Võ Thị Sáu và TH Võ Thị Sáu... để sớm đưa học sinh trở lại trường học. Lực lượng cán bộ chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự thành phố Hải Dương cũng hỗ trợ dọn dẹp cây gẫy, đổ trên các tuyến phố như khu vực phường Cẩm Thượng, phường Quang Trung, Trần Hưng Đạo (TP Hải Dương). Chiều ngày 8/9, cán bộ, chiến sĩ Ban chỉ huy quân sự thành phố sẽ tiếp tục tổ chức ra quân khắc phục hậu quả của cơn bão số 3 trên địa bàn thành phố Hải Dương . Với sự giúp đỡ của các lực lượng chức năng, cuộc sống người dân sớm trở lại bình thường trong thời gian sớm nhất. >>> Mời độc giả xem thêm video Phòng chống cháy nổ, an toàn điện khi đối diện với bão số 3: