Trung tâm tiệc cưới Bình Minh bị tố đánh khách vì xin rút lại tiền cọc do COVID-19

Mới đây, báo điện tử Kiến Thức nhận được phản ánh của bà Nguyễn Thị Thanh Bình (SN 1973, ở số 34 ngõ 358 phố Bùi Xương Trạch, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) cho biết, ngày 28/2, chị họ bà đến Trung tâm tiệc cưới – hội nghị Bình Minh (699 Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội) đặt cọc số tiền 5 triệu đồng để đăng ký tổ chức tiệc cưới cho cháu vào ngày 28/4.

Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn ra phức tạp, và thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, gia đình đã quyết định hoãn tiệc cưới.

Vào cuối tháng 3, gia đình bà Bình đã liên hệ qua điện thoại với chị Bùi Thị Thúy – chủ nhà hàng Bình Minh để thông báo hoãn tổ chức tiệc cưới, xin lại số tiền 5 triệu đồng đặt cọc và được chị Thúy đồng ý trả lại.

“Ngày 31/3, chúng tôi đến nhà hàng Bình Minh gặp chị Thúy thì nhận được phản hồi là nhà hàng không có tiền, khi nào có tiền thì trả. Lúc này, tôi cũng phân tích về việc kinh doanh giữ uy tín và nhà hàng thiếu nhiều tiền chứ thiếu gì mấy triệu...

Sau đó, chị Thuần (em gái chủ nhà hàng) nói là lúc nào có thì trả, khi nào hết dịch thì trả. Nghe thấy vậy tôi có nói lại nhưng trong câu nói của tôi có một số câu đệm do thói quen. Chúng tôi đi xe máy về cách nhà khoảng 100m thì bị hai thanh niên hành hung khiến tôi và người thân phải nhập viện với nhiều thương tật trên người”, ông Hải (chồng bà Bình) – nạn nhân kể lại.

Trung tâm tiệc cưới – hội nghị Bình Minh.

Theo hồ sơ bệnh án, ông Hải nhập viện với tình trạng đứt gân cơ tam đầu cánh tay trái, vỡ xương cánh tay trái. Các bác sĩ đã phải tiến hành phẫu thuật cắt lọc làm sạch vết thương, khâu nối gân cơ tam đầu cánh tay trái và nẹp bột cánh tay trái. Anh Hoàng Khắc Cường (người đi cùng) bị vỡ mỏm khuỷu trái – TD CTSN, G15 điểm. Các bác sĩ cũng đã thực hiện phẫu thuật KHX néo ép mỏm khuỷu trái.

Ông Hải cũng khẳng định, 2 đối tượng hành hung ông và người nhà đều là người của nhà hàng tiệc cưới Bình Minh. Bởi khi ông và người thân đến nhà hàng thì hai người này cũng có mặt ở đó. Gia đình anh cũng không có xích mích hay mâu thuẫn gì với chủ nhà hàng Bình Minh cũng như không hề quen biết những kẻ hành hung này.

Trao đổi với PV, bà Bùi Thị Thúy - chủ nhà hàng tiệc cưới Bình Minh xác nhận có sự việc khách đến nhà hàng Bình Minh gặp mặt và xin lại tiền đặt cọc tiệc cưới do không tổ chức vì dịch COVID-19.

“Khi khách liên hệ, tôi đồng ý trả tiền đặt cọc và hôm mọi người đến là ngày 31/3, đúng thời điểm thực hiện Chỉ thị 15 và 16 của Thủ tướng Chính phủ nên tôi có tạm ứng, trả lương cho nhân viên nên thời điểm đó không còn tiền. Lúc này, hai bên có lời qua tiếng lại rồi tôi bảo chị Hồng cứ về đi, mấy hôm nữa có tiền tôi gọi đến lấy. Anh Hải và anh Cường cũng lấy xe máy ra về”, chị Thúy nói.

Bà Thúy cho biết, trong 2 thanh niên hành hung ông Hải và người thân thì có một người là nhân viên của nhà hàng, còn một người là người quen thường qua lại nhà hàng. Sau khi ông Hải về, chị Thúy phát hiện nhân viên đuổi theo anh Hải và gọi lại nhưng không được.

Bà Thúy cho hay, sau khi xảy ra sự việc, bà đã cùng người thân của hai nam thanh niên hành hung trên đã tới gia đình ông Hải và ông Cường để xin lỗi, mong muốn bồi thường thiệt hại nhưng ông Hải không đồng ý.

Xác nhận vụ việc trên, một lãnh đạo công an phường Khương Đình, quận Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết: “Ngay khi xảy ra sự việc, công an phường cũng đã có mặt và hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu. Công an phường cũng đã bàn giao vụ án đó để công an quận Thanh Xuân thụ lý”.

Kiến Thức sẽ tiếp tục thông tin vụ Trung tâm tiệc cưới Bình Minh bị tố đánh khách.

