Trung Quốc xả lũ, các tỉnh Tây Bắc và Hà Nội được cảnh báo ứng phó

Theo thông tin từ Thông tin Chính phủ cho biết, ngày 20/8, Sở Ngoại vụ tỉnh Lào Cai có công văn thông báo Nhà máy thủy điện Mã Đổ Sơn (Trung Quốc) dự kiến xả lũ từ 9h đến 17h ngày 20/8/2020. Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai đã có Công điện 09/CĐ-TWPCTT ngày 20/8 chỉ đạo các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc và thành phố Hà Nội theo dõi chặt chẽ và sẵn sàng ứng phó với lũ có thể xảy ra do mưa lớn và xả lũ của các hồ chứa trên địa phận Trung Quốc.

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia có công văn số 525/DBQG nhận định với giả thiết lưu lượng xả lũ từ phía Trung Quốc tăng thêm khoảng 1.000-1.500 m3/s, mực nước sông Thao tại Lào Cai có khả năng lên nhanh và đạt mức BĐ2 đến trên BĐ2 khoảng 1,0 m. Mực nước tại Yên Bái trong 36 giờ sẽ tăng lại và đạt mức BĐ2- BĐ3.

Trực ban đã thường xuyên liên hệ trực ban các tỉnh, theo dõi sát tình hình diễn biến lũ sông Hồng, sông Thao. Đến 5h sáng ngày 21/8/2020, mực nước trên sông Hồng tại thành phố Lào Cai tăng 0,88m trong thời gian từ 21h ngày 20/8 đến 05h ngày 21/8, lên mức 80,55 m, trên BĐI 0,55 m, mực nước lúc 7h là 80,43 m; mực nước tại Yên Bái xu hướng giảm, lúc 7h ngày 21/8 ở mức 30,76 m, dưới BĐII 0,24 m.

Hiện, tại thành phố Yên Bái nước đã rút, không còn diện tích ngập lũ. Các khu vực khác trên địa bàn Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc chưa có thông tin ngập lụt...

Ảnh minh họa.

Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đề nghị Ban Chỉ huy PCTT&TKCN các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Phú Thọ, Vĩnh Phúc đã triển khai thực hiện các nội dung công điện và báo cáo về các công tác. Các địa phương cần triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho người dân đề phòng lũ quét, sạt lở đất, khu vực dân cư có nguy cơ mất an toàn, di dời các hộ dân trong vùng có nguy cơ sạt trượt cao mới phát sinh.

Các địa phương miền núi phía Bắc tổ chức thường trực đến thôn 24/24h để theo dõi, cảnh báo, xử lý các tình huống có thể xảy ra. Cử người canh gác, cắm biển cảnh báo hoặc rào chắn các ngầm tràn để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại.

Các tỉnh miền núi phía bắc và Bắc Tây Nguyên kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án bảo đảm an toàn đê điều, các hồ chứa và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Từ nay đến ngày 22/8, ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông (phổ biến 20-50 mm/24h, có nơi trên 100 mm/24h).

Riêng khu vực Việt Bắc, Tây Bắc có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông (phổ biến 50-100 mm/24h, có nơi trên 120 mm/24h); trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ: Cấp 1. Do ảnh hưởng của gió mùa Tây Nam nên khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai: Cấp 1.