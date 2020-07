Cận cảnh đập Tam Hiệp mở 7 cửa xả lũ

Trước sức ép lớn do mưa lũ kéo dài ở Trung Quốc, đập Tam Hiệp đã phải nhiều lần mở cửa xả lũ. Hình ảnh chụp tối 19/7 cho thấy, đập Tam Hiệp mở 7 cửa xả lũ. (Nguồn ảnh: Tân Hoa Xã)



Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 20 giờ tối 19/7, lưu lượng nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp là 46.000 mét khối/giây.



Bức ảnh chụp cảnh xả lũ ở đập Tam Hiệp hôm 19/7.



Trước đó, vào 8 giờ sáng 18/7, lưu lượng nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp được ghi nhận là 61.000 mét khối/giây và kéo dài trong 18 tiếng.



Mực nước ở hồ đập Tam Hiệp lên mức cao kỷ lục là 164,18 mét đo được lúc 20 giờ tối 19/7. Trước đó, mực nước cao nhất của hồ này từng được ghi nhận là 163,11 mét.



Theo Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc - đơn vị vận hành đập, tính đến 14 giờ ngày 19/7, đập Tam Hiệp đã tích lũy 14 tỷ m3 nước lũ từ khi mùa lũ chính năm nay ở nước này bắt đầu.



Tân Hoa Xã cho biết, trận lũ số 2 của sông Trường Giang đã "thuận lợi" đi qua đập Tam Hiệp hôm 19/7 khi lượng nước lũ vào hồ chứa của đập Tam Hiệp giảm xuống.



Hôm 18/7, đập Tam Hiệp đã phải mở 3 cổng xả lũ và lượng nước xả ra là 33.000 mét khối/giây, khi mực nước trong hồ chứa của đập cao hơn 15 m so với cảnh báo lũ.



Ngày 20/7, tạp chí Forbes dẫn thông tin của Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cho biết, từ ngày 20 đến 22/7, những trận mưa lớn hơn sẽ làm tăng nguy cơ lũ lụt trên các con sông nối với đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, dự báo trận mưa lớn nhất sẽ kết thúc vào giữa tuần này.



Đập Tam Hiệp nhìn từ trên cao ngày 19/7. Mời độc giả xem thêm video: Trung Quốc xả nước cứu đập Tam Hiệp, lo ngại sự cố vẫn còn (Nguồn video: VTC Now)

Trước sức ép lớn do mưa lũ kéo dài ở Trung Quốc, đập Tam Hiệp đã phải nhiều lần mở cửa xả lũ. Hình ảnh chụp tối 19/7 cho thấy, đập Tam Hiệp mở 7 cửa xả lũ. (Nguồn ảnh: Tân Hoa Xã)



Theo Tân Hoa Xã, vào lúc 20 giờ tối 19/7, lưu lượng nước trong hồ chứa của đập Tam Hiệp là 46.000 mét khối/giây.



Bức ảnh chụp cảnh xả lũ ở đập Tam Hiệp hôm 19/7.



Trước đó, vào 8 giờ sáng 18/7, lưu lượng nước trong hồ chứa đập Tam Hiệp được ghi nhận là 61.000 mét khối/giây và kéo dài trong 18 tiếng.



Mực nước ở hồ đập Tam Hiệp lên mức cao kỷ lục là 164,18 mét đo được lúc 20 giờ tối 19/7. Trước đó, mực nước cao nhất của hồ này từng được ghi nhận là 163,11 mét.



Theo Tập đoàn Tam Hiệp Trung Quốc - đơn vị vận hành đập, tính đến 14 giờ ngày 19/7, đập Tam Hiệp đã tích lũy 14 tỷ m3 nước lũ từ khi mùa lũ chính năm nay ở nước này bắt đầu.



Tân Hoa Xã cho biết, trận lũ số 2 của sông Trường Giang đã "thuận lợi" đi qua đập Tam Hiệp hôm 19/7 khi lượng nước lũ vào hồ chứa của đập Tam Hiệp giảm xuống.



Hôm 18/7, đập Tam Hiệp đã phải mở 3 cổng xả lũ và lượng nước xả ra là 33.000 mét khối/giây, khi mực nước trong hồ chứa của đập cao hơn 15 m so với cảnh báo lũ.



Ngày 20/7, tạp chí Forbes dẫn thông tin của Bộ Quản lý khẩn cấp Trung Quốc cho biết, từ ngày 20 đến 22/7, những trận mưa lớn hơn sẽ làm tăng nguy cơ lũ lụt trên các con sông nối với đập Tam Hiệp. Tuy nhiên, dự báo trận mưa lớn nhất sẽ kết thúc vào giữa tuần này.



Đập Tam Hiệp nhìn từ trên cao ngày 19/7. Mời độc giả xem thêm video: Trung Quốc xả nước cứu đập Tam Hiệp, lo ngại sự cố vẫn còn (Nguồn video: VTC Now)