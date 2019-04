“Trùm” sản xuất Vinaca trị ung thư từ bột thanh tre lĩnh án

Tại phiên tòa có 11/28 nhân chứng có mặt, vợ của bị cáo Nguyễn Xuân Thu (38 tuổi, trú tại Thường Tín, TP Hà Nội) là Đào Thị Chúc (25 tuổi, trú tại Kiến An, TP Hải Phòng) trong vai trò là người có trách nhiệm, nghĩa vụ liên quan vụ án cũng có mặt. Tuy nhiên, cả 5 luật sư bào chữa cho bị cáo Nguyễn Xuân Thu đều vắng mặt.



Theo cáo trạng, Nguyễn Xuân Thu, Tổng giám đốc Công ty TNHH Vinaca, và Nguyễn Văn Tuấn, Giám đốc Công ty TNHH Hồng An Phong, đã thực hiện 2 hành vi sản xuất sản phẩm hàng giả và sản xuất hàng giả là thực phẩm, vi phạm điều 192 và 193 Bộ Luật hình sự 2015.

2 bị cáo Nguyễn Xuân Thu và Nguyễn Văn Tuấn tại phiên tòa

Từ năm 2012, Nguyễn Xuân Thu cùng với Nguyễn Văn Tuấn đã bàn bạc, thống nhất với nhau về việc thành lập Công ty TNHH Hồng An Phong và đến năm 2017 tiếp tục thành lập Công ty TNHH Vinaca để cùng sản xuất các sản phẩm Vinaca, bao gồm: Vinaca ung thư Co 3.2, Vinaca xương khớp CO2, Vi3, Vi4, Vi5, Vi6, Vi7, xà phòng Spa, rượu XO, Vinaca Carbon đa dụng với nguyên liệu là bột than được đốt từ các cây tre, đu đủ, su hào, củ nghệ, thục đen và cây đậu xương.



Những mẫu vật cơ quan chức năng thu giữ được cơ quan giám định thuộc Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận là hàng giả về hàm lượng, không đúng với các thành phần, hàm lượng các chất và nơi đóng gói sản phẩm được in trên nhãn mác sản phẩm đã đăng ký tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm và kiểm định chất lượng sản phẩm đối với các sản phẩm mỹ phẩm Vi3, Vi4, Vi5, Vi6, Vi7 và Carbon đa dụng dưới danh nghĩa Công ty Hồng An Phong được Sở Y tế Hải Phòng tiếp nhận.

Tổng số lượng sản phẩm mỹ phẩm đã bị thu giữ gồm: 823 lọ Vi3, 996 chai Vi5 loại 300ml, 39 chai Vi5 loại 900ml, 1.414 lọ Vi6, 1.224 lọ Vi7, 5.554 hộp xà phòng Spa, 27 hộp và 6 tuýt Carbon đa dụng với tổng giá trị hơn 1,7 tỉ đồng theo định giá được Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Hải Phòng kết luận.

Đối với hành vi sản xuất hàng giả là thực phẩm, cũng như các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, Nguyễn Xuân Thu và Nguyễn Văn Tuấn còn sản xuất các loại sản phẩm gồm: Vinaca ung thư Co3.2, Vinaca xương khớp Co2, rượu XO Vinaca.

Cơ quan giám định thuộc Viện khoa học hình sự Bộ Công an kết luận giám định đây là hàng giả về hàm lượng, không đúng với các thành phần, hàm lượng các chất và nơi đóng gói sản phẩm đã được in trên nhãn mác của các sản phẩm Vinaca Co3.2, Vinaca xương khớp CO2, rượu XO Vinaca chưa đăng ký, công bố sản phẩm đã đưa ra thị trường, những loại sản phẩm này đã được cơ quan giám định chuyên ngành Bộ Y tế kết luận là thực phẩm chức năng và thực phẩm đồ uống có cồn.

Tổng lượng sản phẩm thực phẩm thu giữ được là: 417 lọ Vinaca ung thư Co3.2, 6.646 lọ Vinaca xương khớp CO2, 468 chai rượu XO Vinaca với tổng giá trị các sản phẩm thực phẩm được định giá là trên 1 tỷ đồng.

Cáo trạng khẳng định có đủ các căn cứ để xác định các bị can Nguyễn Xuân Thu và Nguyễn Văn Tuấn đã phạm tội sản xuất sản phẩm hàng giả thuốc Vinaca ung thư vi phạm vào điểm a khoản 3 điều 192 và tội sản xuất hàng giả là thực phẩm vi phạm điểm a khoản 3 điều 193 Bộ luật hình sự 2015.

Tại phiên tòa, Nguyễn Văn Tuấn cho biết chỉ thực hiện theo sự hướng dẫn của Nguyễn Xuân Thu từ việc đốt các loại sản phẩm gì còn không thể nắm hết được các "bí mật" riêng của Công ty trong quá trình hoàn thiện sản phẩm. Sau đó, Tuấn cũng ủy quyền cho Thu tiến hành việc tranh luận tại tòa.

Trong khi đó, Nguyễn Xuân Thu bác bỏ toàn bộ nội dung cáo trạng nêu và khẳng định bản thân không kinh doanh những sản phẩm nói trên mà chỉ là người làm ra rồi cung cấp cho các "khởi nghiệp viên" dùng thử.

Để có được sản phẩm dùng thử thì các "khởi nghiệp viên" cũng sẽ phải ký quỹ khoảng 5 triệu đồng/người và nhận lượng sản phẩm tương đương với số tiền đã bỏ ra.

Tại tòa, Nguyễn Xuân Thu cho rằng số tiền ký quỹ này là để nâng cao "trách nhiệm" của các khởi nghiệp viên, sau một thời gian sẽ hoàn trả dần, thậm chí Công ty còn cấp thêm vốn với giá trị 1 tỷ đồng/người sau khoảng thời gian từ 6-12 tháng làm khởi nghiệp viên của công ty.