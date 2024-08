Trùm giang hồ Quân Idol cùng 3 đồng phạm lĩnh án tử

Theo đó, trong 2 ngày 28, 29/8, Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Trị mở phiên tòa sơ thẩm hình sự xét xử đối với Nguyễn Quốc Quân (Quân Idol), trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa cùng 8 đồng phạm, bị truy tố với 7 tội danh.



Được biết, vụ án có 9 bị cáo gồm: Nguyễn Quốc Quân (33 tuổi), Hoàng Thái Mạnh (32 tuổi), Nguyễn Phi Cường (32 tuổi), Đinh Văn Thái (34 tuổi), Trần Hoài Thanh (32 tuổi) cùng trú tại thị trấn Khe Sanh, huyện Hướng Hóa; Lê Văn Sơn (34 tuổi), Phạm Công Định (34 tuổi), cùng trú tại xã Cam Thành, huyện Cam Lộ; Trần Lê Duy Thịnh (27 tuổi), trú tại xã Thanh An, huyện Cam Lộ; Lê Thị Lệ (33 tuổi), trú tại phường Đông Lương, TP. Đông Hà.

Theo bản cáo trạng, Nguyễn Quốc Quân bị truy tố với 5 tội danh, gồm: “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”, “Đe dọa giết người”, “Cưỡng đoạt tài sản”, “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Phạm Công Định, Lê Văn Sơn và Trần Lê Duy Thịnh về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Nguyễn Phi Cường về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, "Tàng trữ trái phép chất ma túy”, “Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Hoàng Thái Mạnh về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật” và “Cưỡng đoạt tài sản”. Trần Hoài Thanh và Đinh Văn Thái về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Lê Thị Lệ về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Các bị cáo tại phiên tòa. Ảnh: Lê Minh.

Trên cơ sở cáo trạng, cùng với hồ sơ, tài liệu chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa, hội đồng xét xử nhận định: Về tội danh “Vận chuyển trái phép chất ma túy”, Quân và Định, Sơn, Thịnh đã bàn bạc, thống nhất tổ chức vận chuyển hơn 10 kg ma túy ketamine vào TP HCM tiêu thụ. Trong đó, Phạm Công Định và Lê Văn Sơn bị bắt quả tang khi vận chuyển số ma túy kể trên tại khu vực cầu vượt đường sắt, thuộc địa phận thôn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, huyện Hải Lăng vào lúc 21h45’ ngày 13/2/2023.

Mặc dù tại phiên tòa, Quân không nhận tội, nhưng từ các hồ sơ, tài liệu, chứng cứ và lời khai của các bị cáo tại phiên tòa thể hiện, Quân là người cầm đầu, chủ mưu, tổ chức cho cả nhóm thực hiện hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy, các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức tích cực.

Đối với tội danh “Bắt, giữ người trái pháp luật” do Quân, Cường và Mạnh thực hiện vào ngày 17/8/2021 tại Hướng Hóa, Quân là người cầm đầu, chủ mưu, tổ chức thực hiện hành vi, các bị cáo còn lại đóng vai trò giúp sức tích cực. Tội danh “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” được Quân và Lệ bàn bạc tổ chức thực hiện trong năm 2023. Đến tháng 8/2023, Quân cho 6 người vay với số tiền hơn 14 tỉ đồng, mức lãi suất cho vay từ 100,594%/năm đến 114,975%/năm, cao hơn gấp 5 lần mức lãi suất cao nhất theo quy định tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. Trong các lần cho vay nặng lãi, Quân đã thu lợi bất chính hơn 850 triệu đồng.

Tội danh “Đe dọa giết người” được Quân thực hiện vào ngày 8/6/2023. Quân nghi ngờ hai cán bộ, chiến sĩ công an đang theo dõi mình nên đã dùng điện thoại gọi đến số máy của một trong hai cán bộ, chiến sĩ công an để nói lời đe dọa, trong đó có đe dọa giết con của một trong hai chiến sĩ công an.

Trùm giang hồ Quân Idol bị lực lượng chức năng bắt giữ. Ảnh: Mai Dung.

Về tội danh “Cưỡng đoạt tài sản”, Quân cùng Mạnh, Thái, Thanh thực hiện vào tháng 8/2023 trên địa bàn huyện Hướng Hóa. Quân cùng các đồng phạm đã bàn bạc sử dụng các hình thức để “đòi nợ thuê” bao gồm gọi điện thoại, nhắn tin qua mạng xã hội để đe dọa dùng vũ lực nếu không trả tiền, đồng thời in thông tin đe dọa, yêu cầu trả tiền trên hàng tập giấy A4 dán trước cổng nhà bị hại và người thân bị hại.

Các tội danh "Tàng trữ trái phép chất ma túy” và “Tổ chức sử dụng ma túy” truy tố đối với Nguyễn Phi Cường. Ngày 25/8/2023, Cường bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp tại TP. Đà Nẵng. Khám xét người của Cường và khám xét khẩn cấp chỗ ở của Cường, lực lượng công an đã phát hiện, thu giữ, tạm giữ số ma tuý và các đồ vật, tài liệu có liên quan. Tại đây, Cường đã tổ chức sử dụng ma túy với 2 người khác và tàng trữ một số lượng chất ma túy.

Sau khi nghị án, căn cứ vào các quy định pháp luật, HĐXX tuyên phạt tử hình đối với Nguyễn Quốc Quân, Phạm Công Định, Lê Văn Sơn và Trần Lê Duy Thịnh về tội “Vận chuyển trái phép chất ma túy”. Ngoài ra, Nguyễn Quốc Quân còn bị tuyên phạt 13 năm tù về các tội “Bắt, giữ người trái pháp luật”, “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”; “Đe dọa giết người”, “Cưỡng đoạt tài sản”; phạt tiền 700 triệu động về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”. Tuyên phạt Nguyễn Phi Cường 15 năm tù; Hoàng Thái Mạnh 9 năm tù; Trần Hoài Thanh 7 năm tù; Đinh Văn Thái 5 năm tù; Lê Thị Lệ bị xử phạt 200 triệu đồng.

Ngoài ra, Nguyễn Quốc Quân và các bị cáo bồi thường cho nạn nhân bị cưỡng đoạt tài sản 23,5 triệu đồng; buộc Nguyễn Quốc Quân trả lại số tiền thu lợi bất chính trong việc cho vay lãi nặng, tổng cộng hơn 850 triệu đồng. Tịch thu tang vật phạm tội, sung công quỹ số tiền hơn 14 tỉ đồng đã thực hiện cho vay, trong đó Nguyễn Quốc Quân hơn 10 tỉ đồng; các nạn nhân đang còn thiếu tiền của Quân gần 4 tỉ đồng; tịch thu sung công quỹ 2 xe ô tô được dùng làm phương tiện phạm tội.

