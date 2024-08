Đồng Nai: Ra quân cao điểm trấn áp các loại tội phạm

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Hồng Phong, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai ra lệnh, bắt đầu từ 8h sáng 30/8, thủ trưởng các đơn vị, công an các huyện, thành phố huy động tối đa lực lượng, phương tiện tổ chức đồng loạt ra quân tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông theo kế hoạch đề ra; bảo đảm tuyệt đối dịp kỷ niệm 79 năm Quốc khánh 2/9 và năm học mới 2024-2025.

Toàn cảnh buổi lễ ra quân trấn áp tội phạm đảm bảo an toàn lễ 2/9 của Công an Đồng Nai. Toàn bộ lực lượng Công an tỉnh Đồng Nai tập trung thực hiện phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, không để hình thành tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu “xã hội đen” và phát sinh mới các địa bàn, tụ điểm phức tạp về hình sự, ma túy, tệ nạn xã hội.



Lực lượng công an tấn công trấn áp mạnh tội phạm hình sự, ma túy và tập trung bắt, vận động đầu thú đối tượng truy nã; nâng cao tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Cùng với đó, triển khai đồng bộ các giải pháp kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, bảo đảm tốt an ninh trật tự, an toàn giao thông dịp lễ 2/9 và năm học mới.

Các chiến sĩ cùng phương tiện và trang thiết bị biểu dương lực lượng tại một số tuyến đường trong thành phố Biên Hòa.

Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai yêu cầu thủ trưởng công an các đơn vị, địa phương đôn đốc thực hiện ở các địa bàn cơ sở, quan tâm công tác giáo dục chính trị, tư tưởng động viên cán bộ, chiến sĩ nâng cao trách nhiệm trong công tác. Đồng thời, chỉ đạo toàn diện theo phương châm “Rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả”.

Ngay sau lễ ra quân, cán bộ, chiến sĩ một số phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Đồng Nai cùng các phương tiện được trang bị đã biểu dương lực lượng tại một số tuyến đường trên địa bàn thành phố Biên Hòa.