Trực thăng Bell 505 rơi: Ai bồi thường cho du khách thiệt mạng?

Được biết, Bell 505 là trực thăng thế hệ mới, hạng nhẹ do hãng Bell Helicopter của Mỹ sản xuất năm 2018. Máy bay được chứng nhận an toàn bởi Cục quản lý hàng không liên bang Mỹ (US FAA) và cơ quan An toàn Hàng không Liên minh châu Âu (EUASA).

Thông tin giới thiệu về dịch vụ bay trực thăng ngắm vịnh Hạ Long, chiếc trực thăng Bell 505 là loại có 5 chỗ ngồi, có sân bay helipad riêng trên đảo Tuần Châu, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh chuyên phục vụ các chuyến bay ngắm cảnh Hạ Long.

Hành trình tour trực thăng Hạ Long thường kéo dài 10 phút, ngắm cảnh theo lộ trình đảo Tuần Châu - đảo Đầu Gỗ - hòn Gà Chọi - đảo Titop – vịnh Bái Tử Long - đảo Rều - đảo Tuần Châu.