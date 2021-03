Trụ trì chùa Hưng Khánh đập nhang, đuổi khách khi chụp ảnh tại chùa

Ngày 16/3, UBND phường Đằng Lâm (quận Hải An, TP Hải Phòng) đã đề nghị UBND quận Hải An, Ban trị sự giáo hội phật giáo quận Hải An có ý kiến với Hội Phật giáo TP Hải Phòng để có những biện pháp điều chỉnh với Đại đức Thích Bản Phúc, trụ trì chùa Hưng Khánh do có hành vi không chuẩn mực, vẩy nhang trúng tay một phụ nữ tới lễ phật.



Trước đó, theo phản ánh của chị Đỗ Thị Thu Yến (SN 1980, trú tại phường Đông Khê, TP Hải Phòng), khoảng hơn 10h ngày 13/3 (tức mùng 1/2 Âm lịch), khi cùng con gái 4 tuổi đến chùa Hưng Khánh và chụp ảnh ở khu vực cổng chùa.

Hình ảnh trụ trì chùa Hưng Khánh (Hải Phòng) cầm nhang đuổi khách.

Thời điểm đó, trụ trì chùa Hưng Khánh xuất hiện và bảo “không có chụp ảnh gì cả, đi ra”. Sau đó, sư thầy đi đến lư hương, rút mấy cây nhang, tiến thẳng ra chỗ hai mẹ chị Yến và đập nhang vào tay chị và nói: “Không có lễ bái gì cả, không có chụp gì cả, có biết hôm nay là ngày gì không, đi ngay!”.

“Thầy chùa đã dùng cả nắm hương đó đập vào tay tôi khiến tôi đau rát. Hai mẹ con chạy khỏi chùa. Con gái tôi sợ hãi rúm ró, về đến nhà vẫn chưa hết hoảng loạn” - chị Đỗ Thị Thu Yến kể lại.

Liên quan sự việc trên, trong văn bản đề nghị Ban Trị sự Hội Phật giáo Hải Phòng có biện pháp điều chỉnh đối với nhà sư có hành vi dùng nhang đang cháy đánh vào tay phật tử, UBND phường Đằng Lâm cho biết, đại đức Thích Bản Phúc đã có thái độ xua đuổi, đồng thời có lời nói thiếu chuẩn mực, dùng nắm hương đang cháy đập vào tay chị Yến. Sự việc được đưa lên mạng xã hội facebook sau đó đã gây bức xúc trong dư luận.

Nhận được thông tin về sự việc, UBND phường đã thành lập tổ công tác làm việc với sư trụ trì chùa Hưng Khánh.

Tại buổi làm việc, trụ trì chùa Hưng Khánh cho biết, ngày 13/3 có rất đông khách thập phương tới dâng hương, trong đó có chị Yến và con gái.

Vết nhang trên tay chị Yến.

Đại đức Thích Bản Phúc cho rằng, chị Yến và con gái mặc áo không đúng với trang phục người đi lễ phật và chỉ đến để chụp ảnh. Nhà chùa không đồng ý với khách thập phương đến chụp ảnh vào mùng 1 và ngày rằm nên đã mời mẹ con chị Yến ra ngoài, có vô ý vẩy nhang vào tay người phụ nữ.

UBND phường Đằng Lâm đã yêu cầu trụ trì chùa Hưng Khánh nghiêm túc rút kinh nghiệm trong các ứng xử đối với các phật tử đến lễ chùa vì việc mặc áo dài (nhất là áo dài truyền thống), khi đi lễ chùa và chụp ảnh trong chùa không có quy định nào cấm.

Tuy nhiên, đại đức Thích Bản Phúc vẫn giữ nguyên quan điểm không cho du khách mặc áo dài, trừ khi là áo dài màu nâu khi vào chùa, hạn chế chụp ảnh trong khuôn viên chùa vào ngày rằm, mùng 1.

Trước đó, năm 2019, Đại đức Thích Bản Phúc bị người dân tố có hành vi chửi bới, dọa thả chó cắn nát mặt phật tử khi đến lễ chùa, chụp ảnh tại chùa.

>>> Mời độc giả xem thêm video Nguyên trụ trì chùa ở Vĩnh Long bị khởi tố và bắt tạm giam vì lừa đảo