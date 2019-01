Hà Nội sẽ cấm xe 3 bánh, xe tự chế vào năm 2022

Với mục đích giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trong phạm vi thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. (Một xe 3 bánh ngang nhiên đi vào làn xe buýt BRT trong giờ cao điểm). Ở nội dung đến các xe 3 bánh và 4 bánh tự chế, văn bản chỉ đạo nêu rõ: “Xe 3, 4 bánh chỉ phục vụ đi lại cho thương binh và người khuyết tật theo các quy định của pháp luật. Riêng đối với xe 3, 4 bánh do thương binh, người khuyết tật trực tiếp điều khiển đang sử dụng làm phương tiện kinh doanh chở hàng và chở người, được phép tạm thời hoạt động đến hết ngày 1/1/2022. Thành phố sẽ có chính sách hỗ trợ để chuyển đổi nghề nghiệp cho thương binh đang sử dụng phương tiện trên”. Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội cũng xin phép Thủ tướng Chính phủ chủ trì Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng Bộ tư pháp nghiên cứu, xây dựng cơ chế để dần chuyển đổi phương tiện xe 3 bánh trong tương lai. Thống kê của Công an Hà Nội cho biết, trên địa bàn thủ đô hiện có gần 4.400 xe 3, 4 bánh tự chế đang hoạt động. Trong đó, có 780 xe của thương binh, bệnh binh và người khuyết tật. Tuy nhiên, hiện chỉ có 30 xe 3 bánh được đăng ký và được cấp phép lưu hành. Điều này có nghĩa, số lượng thương binh giả, xe kém chất lượng chiếm đến 99% số lượng còn lại. Không khó để bắt gặp xe thương binh “làm mưa làm gió” trên các con phố thủ đô. Lý do đơn giản bởi giá thành rẻ và tiện lợi hơn xe chở hàng. Các chủ doanh nghiệp, đặc biệt về vật liệu xây dựng thì càng ưa thích thuê loại xe này bởi tiết kiệm được nhiều chi phí. Người lái các xe này thường có hành vi phóng nhanh vượt ẩu, chở đồ cồng kềnh gây cản trở giao thông, gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Có không ít vụ tai nạn thương tâm mà nguyên nhân do loại xe không đảm bảo kĩ thuật này. Hà Nội cũng như các địa phương khác cần mạnh tay trong việc xử lý xe 3 bánh, xe tự chế, xe thương binh giả để dần dẫn đến cấm các loại phương tiện nguy hiểm này. Dự kiến, đến năm 2022, Hà Nội sẽ cấm xe 3 bánh, xe giả thương binh, xe tự chế.

Với mục đích giảm ùn tắc giao thông và ô nhiễm môi trường trong phạm vi thành phố, UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Sở Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 03/2013/QĐ-UBND ngày 25/01/2013 của UBND Thành phố Hà Nội quy định về hoạt động của phương tiện giao thông đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội. (Một xe 3 bánh ngang nhiên đi vào làn xe buýt BRT trong giờ cao điểm). Ở nội dung đến các xe 3 bánh và 4 bánh tự chế, văn bản chỉ đạo nêu rõ: “Xe 3, 4 bánh chỉ phục vụ đi lại cho thương binh và người khuyết tật theo các quy định của pháp luật. Riêng đối với xe 3, 4 bánh do thương binh, người khuyết tật trực tiếp điều khiển đang sử dụng làm phương tiện kinh doanh chở hàng và chở người, được phép tạm thời hoạt động đến hết ngày 1/1/2022. Thành phố sẽ có chính sách hỗ trợ để chuyển đổi nghề nghiệp cho thương binh đang sử dụng phương tiện trên”. Ngoài ra, UBND thành phố Hà Nội cũng xin phép Thủ tướng Chính phủ chủ trì Bộ Tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội cùng Bộ tư pháp nghiên cứu, xây dựng cơ chế để dần chuyển đổi phương tiện xe 3 bánh trong tương lai. Thống kê của Công an Hà Nội cho biết, trên địa bàn thủ đô hiện có gần 4.400 xe 3, 4 bánh tự chế đang hoạt động. Trong đó, có 780 xe của thương binh , bệnh binh và người khuyết tật. Tuy nhiên, hiện chỉ có 30 xe 3 bánh được đăng ký và được cấp phép lưu hành. Điều này có nghĩa, số lượng thương binh giả, xe kém chất lượng chiếm đến 99% số lượng còn lại. Không khó để bắt gặp xe thương binh “làm mưa làm gió” trên các con phố thủ đô. Lý do đơn giản bởi giá thành rẻ và tiện lợi hơn xe chở hàng. Các chủ doanh nghiệp, đặc biệt về vật liệu xây dựng thì càng ưa thích thuê loại xe này bởi tiết kiệm được nhiều chi phí. Người lái các xe này thường có hành vi phóng nhanh vượt ẩu, chở đồ cồng kềnh gây cản trở giao thông, gây nguy hiểm cho những người xung quanh. Có không ít vụ tai nạn thương tâm mà nguyên nhân do loại xe không đảm bảo kĩ thuật này. Hà Nội cũng như các địa phương khác cần mạnh tay trong việc xử lý xe 3 bánh, xe tự chế, xe thương binh giả để dần dẫn đến cấm các loại phương tiện nguy hiểm này. Dự kiến, đến năm 2022, Hà Nội sẽ cấm xe 3 bánh, xe giả thương binh, xe tự chế .