Trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch, 101 người thương vong do TNGT

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa có báo cáo về tình hình trật tự an toàn giao thông 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023. Theo đó, trong 3 ngày nghỉ Tết Dương lịch năm 2023 (từ 31/12/2022 đến 02/01/2023), toàn quốc xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông làm chết 50 người, 51 bị thương. So với cùng kỳ năm ngoái: Tăng 19 vụ; tăng 12 người chết và tăng 16 người bị thương.

Ảnh minh hoạ.

Về tình hình TTATGT trong ngày đầu tiên kỳ nghỉ lễ cơ bản được bảo đảm, lưu lượng phương tiện giao thông tăng cao vào cuối ngày 30/12/2022 và ngày 2/1/2023 do người dân di chuyển về quê và quay trở lại các thành phố lớn, đến các điểm du lịch; các phương tiện di chuyển chậm, không xảy ra ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông các đơn vị, địa phương đã tổ chức phối hợp, phân luồng, điều tiết giao thông đúng nội quy các phương án nên tình hình ùn ứ giao thông trên các tuyến nhanh chóng được giải quyết và trở lại ổn định, bình thường.

Công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm TTATGT: Lực lượng Cảnh sát giao thông Công an các địa phương đã kiểm tra, xử lý 21.872 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, phạt tiền hơn 37,585 tỷ đồng, tạm giữ 6.540 phương tiện vi phạm (388 ô tô, 6096 mô tô, 57 phương tiện khác), tước 3.603 Giấy phép lái xe các loại.

Về tình hình TTATGT trên các tuyến đường qua phương tiện thông tin đại chúng, ngày nghỉ lễ đầu tiên của kỳ nghỉ Tết Dương lịch, các bên xe, cửa ngõ thủ đô đều đông đúc, nhưng không đến mức quá tải, các phương tiện vẫn di chuyển được theo đèn tín hiệu và sự điều tiết của lực lượng chức năng, do chiều 30/12 người dân đã sắp xếp về quê sớm để tránh cảnh ùn tắc. Tại các tuyến đường dẫn ra cửa ngõ TP. Hà Nội như: Giải Phóng, Nguyễn Trãi, Nguyễn Chí Thanh, Vành đai 3, mật độ các phương tiện tăng cao nhưng vẫn di chuyển được. Ghi nhận tại các bến xe Giáp Bát, Nước ngầm, người dân đến mua vé về quê đông nhưng chưa đến mức quá tải.

Tại TP HCM, từ khoảng 16h ngày 30/12 tại cửa ngõ phía Tây thành phố ở QL1A huyện Bình Chánh, tuyến đường Điện Biên Phủ (quận Bình Thạnh) hàng ngàn phương tiện đổ về khiến giao thông tắc nghẽn, việc di chuyển khó khăn. Còn ở quốc lộ 1A, cao tốc Long Thành Dầu Giây, phà Cát Lái, người dân di chuyển về các tỉnh miền đông cũng gây ùn tắc. Nhiều tuyến đường cửa ngõ sân bay Tân Sơn Nhất cũng bị ùn tắc kéo dài...

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, do dịp nghỉ Tết Dương lịch năm nay kéo dài 3 ngày nên lưu lượng người dân về quê, đi du lịch tăng cao, tập trung tại các đầu mối giao thông chính và trên các trục giao thông trọng điểm ra vào các đô thị lớn, đặc biệt là tại Hà Nội và TP HCM, nhưng do công tác chuẩn bị và triển khai có hiệu quả phương án tổ chức giao thông vận tải và tăng cường tuần tra, kiểm soát nên tình hình trật tự, an toàn giao thông trên toàn quốc được duy trì ổn định, an toàn, thông suốt, không xảy ra tai nạn đặc biệt nghiêm trọng liên quan đến xe khách, không xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Tuy nhiên, tai nạn giao thông tăng so với năm trước, vẫn còn tình trạng ùn ứ cục bộ tại một số nút giao thông quan trọng tại Hà Nội và TP HCM.