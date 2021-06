Trốn truy nã, hóa thân thành xe ôm vẫn không chạy thoát

Ngày 22/6, Công an TP Hà Nội thông tin về vụ bắt đối tượng trốn truy nã, hóa thân thành xe ôm.

Theo đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an phường Thịnh Liệt (quận Hoàng Mai) phát hiện 1 đối tượng sửa xe máy dạo trên phố Giải Phóng có biểu hiện nghi vấn.

Đối tượng Dương Thanh Hùng.

Quá trình xác minh, Công an phường Thịnh Liệt đã làm rõ đây chính là đối tượng Dương Thanh Hùng (SN 1975, trú tại Kim Sơn, Gia Lâm, Hà Nội) đang bị Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên truy nã về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Quyết định truy nã số 11 ngày 15/6/2018.

Chiều ngày 18/6/2021, tại khu vực trước bến xe Giáp Bát, Công an phường Thịnh Liệt đã bắt giữ đối tượng truy nã Dương Thanh Hùng. Hiện Công an phường Thịnh Liệt đã bàn giao đối tượng cho Công an huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên.

Hiện vụ gã tội phạm truy nã hóa thân thành xe ôm đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

