Mức án cho kẻ trộm xe của mình khi đang bị CSGT tạm giữ

Ngày 15/9, Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội cho biết vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Bình (SN 1979), trú tại Chí Linh, Hải Dương để điều tra tội trộm cắp tài sản. Hy hữu, chiếc xe Bình ăn trộm chính là xe của mình khi đang bị CSGT tạm giữ. Kết quả giám định sơ bộ trong tố tụng hình sự của Công an xác định chiếc xe tang vật mà Bình lấy trộm trị giá 80 triệu đồng.

Nguyễn Văn Bình và tang vật.

Qua sự việc này, nhiều người cũng đặt câu hỏi người đàn ông trộm chính chiếc xe của mình có thể sẽ đối mặt với khung hình phạt nào? Dưới góc độ pháp lý, trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống, Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, trong vụ việc này, chiếc xe đỗ không đúng nơi quy định, bị tạm giữ, đây là thủ tục hành chính, khi tạm giữ tài sản, cơ quan chức năng sẽ thuê bãi và tiến hành trông giữ chiếc xe này. Trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính, thực hiện hợp đồng, chiếc xe nằm trong sự quản lý của đơn vị trông giữ xe nên hành vi lén lút lấy chiếc xe này khỏi người quản lý là hành vi trộm cắp tài sản. Chỉ cần giá trị tài sản trên 2 triệu đồng, hành vi này sẽ thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm của tội "Trộm cắp tài sản" theo quy định tại Điều 173 Bộ luật hình sự 2015.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường - Trưởng Văn Phòng luật sư Chính Pháp (Đoàn luật sư TP Hà Nội)

Theo luật sư Cường, trong tội trộm cắp tài sản, người bị hại là người đang quản lý tài sản chứ không phải là người sở hữu tài sản, người quản lý tài sản có trách nhiệm bảo quản và nếu gây thiệt hại phải bồi thường cho chủ sở hữu. Bởi vậy, trong vụ việc này người trông giữ chiếc xe này sẽ được xác định là người bị hại trong vụ án trộm cắp tài sản, còn người lén lút để lấy tài sản là chiếc xe ô tô ở bãi xe là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp tài sản.

Đối chiếu với các quy định của pháp luật, với giá trị tài sản là 80 triệu đồng, người thực hiện hành vi trộm cắp tài sản có thể đối mặt với khung hình phạt là phạt tù từ 2 đến 7 năm.

Luật sư Cường cho hay, ngoài ra, trong vụ án này, cơ quan điều tra sẽ làm rõ vai trò của những người đã tham gia cùng Bình để lấy chiếc xe ra khỏi bãi trông giữ. Trong trường hợp có căn cứ cho thấy những người này biết việc Bình lấy xe là không có căn cứ, hành vi là lén lút nhưng vẫn giúp sức, những người cũng có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội trộm cắp tài sản với vai trò đồng phạm giúp sức. Còn trường hợp họ bị Bình lừa dối, không biết là tài sản đang được trông giữ, không được phép lấy ra, những người này sẽ không phải chịu trách nhiệm pháp lý.