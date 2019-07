Trộm thùng hàng container trị giá hơn 1 tỷ đồng của anh trai ruột

Ngày 31/7, Công an quận 2, TP HCM cho biết, đang tạm giữ Trần Anh Vũ (32 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa, trú quận 2) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Đồng thời, công an cũng đang tạm giữ 9 người liên quan để củng cố hồ sơ, xử lý vì có liên quan đến vụ việc.

Vũ tại cơ quan công an. Tại cơ quan công an, Vũ khai nhận là em ruột của ông Trần Văn Trà (là Phó giám đốc Công ty vận tải Quốc Hưng) có trụ sở ở phường Cát Lái, quận 2. Thời gian làm việc tại đây, Vũ ham mê cờ bạc dẫn tới nợ nần, bị anh trai phát hiện đuổi việc. Cũng từ đây, Vũ lên kế hoạch trộm thùng hàng container ở công ty anh mình để bán lấy tiền. Sau khi thực hiện vụ trộm cắp thì Vũ mang bán được gần 600 triệu đồng tiếp tục đánh bài. Tới ngày 29/7, ông Trà phát hiện mất thùng container nên đến Công an phường Cát Lái, quận 2 trình báo. Trong container chứa gần 30 tấn chì nguyên liệu trị giá hơn 1 tỷ đồng. Phó giám đốc Công ty vận tải Quốc Hưng cho hay, trước đó 3 ngày có 1 đối tượng đột nhập công ty lấy nhiều giấy tờ quan trọng. Nhóm đối tượng có liên quan vụ việc.

Công an quận 2 đã lấy lời khai, khám nghiệm hiện trường, điều tra. Bằng nghiệp vụ, công an xác định Vũ là nghi phạm gây án nên truy xét. Công an xác định thùng contaner được Vũ lấy trộm được mang đến trạm cân Quốc Thịnh, quận 2.



Khi trinh sát có mặt thì Vũ chở thùng container tới bãi xe ở quận 12. Tiếp đó, anh ta chuyển thùng container tới cây xăng ở huyện Bình Chánh rồi xuống hàng hoá.

Vũ mang bán hàng này cho Nguyễn Hữu Đăng (39 tuổi, ngụ huyện Nhà Bè) với giá 581 triệu đồng.

Tang vật vụ án.

Đăng tiếp tục bán cho 1 người khác với giá 903 triệu đồng.

Còn vỏ thùng container, Vũ bán cho La Văn Vũ (29 tuổi, ngụ tỉnh Hà Tĩnh) với giá 21 triệu đồng. Vũ tiếp tục bán lại cho 1 người ở Củ Chi với giá 26 triệu đồng.

Đến 30/7, trinh sát công an phát hiện Vũ ở huyện Hóc Môn nên khống chế bắt giữ đưa về trụ sở.

Bên cạnh đó, Vũ khai từng trộm 1 chiếc xe SH và 1 thùng container hạt điều trị giá hơn nửa tỷ đồng ở tỉnh Bình Phước. Vũ có 2 tiền án về tội Trộm cắp tài sản.