Phi công có được 'làm việc riêng' khi lái máy bay?

Tất cả chúng ta đều biết công việc chính của mỗi phi công là lái máy bay. Tuy nhiên, thực tế có đôi chút khác biệt. Ảnh: Salarieshub. Các máy bay hiện đại ngày nay đều có chế độ lái tự động. Phi công chỉ cần “đụng tay” vào cần lái khi máy bay cất cánh và hạ cánh, tất nhiên là trong trường hợp mọi việc diễn ra suôn sẻ, không có bất kỳ sự cố gì. Ảnh: Worldation. Hành khách không cần phải lo lắng về khả năng phi công lơ là nhiệm vụ. Theo quy định của ngành hàng không, phi công luôn phải trực trong buồng lái để đảm bảo sự an toàn cho chuyến bay. Ảnh: Today Online. Trong quá trình bay, các phi công giám sát radar, đánh giá tình hình thời tiết, giữ liên lạc với bộ phận không lưu, thực hiện một số thủ tục giấy tờ cần thiết, thay đổi độ cao và đường bay theo hướng dẫn… Ảnh: AOPA. Đa số mọi người chỉ thấy hình ảnh các phi công ngồi trong buồng lái và điều khiển máy bay. Tuy nhiên, đó chỉ là một phần của công việc. Các phi công sẽ phải tới sân bay trước 2 tiếng so với giờ khởi hành và thực hiện nhiều công việc mà hành khách không được chứng kiến. Ảnh: NYT. Cụ thể, họ sẽ phải kiểm tra máy tính, tải các thông tin và dữ liệu về chuyến bay, tình hình thời tiết để chuẩn bị cách xử lý kịp thời trong mọi tình huống. Ảnh: Travelbook. Ngoài ra, họ sẽ có một cuộc họp ngắn để tóm tắt lại hành trình bay và đưa ra các phương án dự phòng khi gặp sự cố. Ảnh: The Japan Times. Tùy thuộc vào quy định của mỗi hãng hàng không, các phi công đều được phép đọc báo trong quá trình bay. Tuy nhiên, họ không được phép đọc sách trong lúc này. Ảnh: Ticketfly. Các bài viết trong tạp chí thường ngắn và không làm sao nhãng sự tập trung của các phi công. Tuy nhiên, nếu đó là một cuốn sách thì lại hoàn toàn khác. Nội dung trong sách hay tiểu thuyết thường rất cuốn hút người đọc, từ đó có thể làm phân tán tư tưởng của phi công, gây nguy hiểm cho chuyến bay. Ảnh: AOL. Bạn có biết rằng khi nào các phi công cần tập trung cao độ nhất không? Đó chính là thời điểm máy bay cất cánh hoặc hạ cánh (khi máy bay ở độ cao dưới 10.000m). Các hãng hàng không đều đưa ra quy định cấm các tiếp viên đàm thoại với phi công lúc này. Ảnh: The Business Journals. Môi trường làm việc đòi hỏi sự tập trung cao độ và nhiều nguyên tắc như vậy, các phi công không thể tránh khỏi sự mệt mỏi và căng thẳng. Ảnh: Daily Express. Hãy tưởng tượng xem, bạn cảm thấy mệt mỏi sau một chuyến bay đường dài thì các phi công còn mệt mỏi hơn bạn gấp nhiều lần. Nắm giữ trong tay mạng sống của hàng trăm con người đang lơ lửng trên không trung, áp lực là điều không thể tránh khỏi với họ. Ảnh: European Cockpit Association.

