Triệu tập nguyên Phó Viện trưởng VKSND Đà Nẵng để điều tra vụ “sàm sỡ” bé gái

(Kiến Thức) - Công an quận 4, TP HCM đã triệu tập nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng để làm rõ hành vi sàm sỡ cháu bé trong thang máy tại chung cư Galaxy 9, số 9 đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4.

ông Nguyễn Hữu Linh (SN 1958; nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) để làm rõ hành vi sàm sỡ cháu bé trong thang máy tại chung cư Galaxy 9, số 9 đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4. Công an quận 4, TPHCM đã triệu tập nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng để làm rõ hành vi sàm sỡ cháu bé trong thang máy tại chung cư Galaxy 9, số 9 đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4. Cuối chiều nay 3/4, nguồn tin đáng tin cậy của PV Kiến Thức xác nhận, thực hiện chỉ đạo của BGĐ Công an TP HCM, Công an quận 4 đã triệu tập(SN 1958; nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng) để làm rõ hành vi sàm sỡ cháu bé trong thang máy tại chung cư Galaxy 9, số 9 đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4.

Theo thông tin từ Công an TP HCM, ngày 2/4/2019, xuất hiện Clip trên mạng xã hội lan truyền việc người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái trong thang máy nghi tại một chung cư trên địa bàn Quận 4. Công an thành phố đã chỉ đạo Công an quận 4 khẩn trương, nhanh chóng kiểm tra, xác minh vụ việc trên.

Kết quả xác minh điều tra ban đầu xác định có vụ việc như trên xảy ra tại chung cư Galaxy 9, địa chỉ số 9 đường Nguyễn Khoái, phường 1, quận 4 vào lúc 21h10' ngày 1/4.

Đối tượng nghi vấn (sau đó được xác định là ông Linh, nguyên Phó Viện trưởng VKSND TP Đà Nẵng-PV) từ Đà Nẵng đến thăm người thân tại chung cư, đi vào thang máy cùng lúc với bé gái; sau đó, đối tượng có hành vi ôm hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy. Sau khi gây ra vụ việc, người này đã trở về Đà Nẵng vào ngày 2/4.

Hiện nay, Công an quận 4 đang tích cực xác minh lấy lời khai người tình nghi, bị hại, những người có liên quan để nhanh chóng kết luận và đưa ra hướng xử lý theo quy định của pháp luật. Sau khi xác minh làm rõ, Công an TPHCM sẽ thông tin sớm nhất đến dư luận về vụ việc trên.