Triệt xóa nhóm đối tượng bán ma túy vào các bãi vàng

Ngày 19/9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phước Sơn (Quảng Nam) cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Hồ Văn Thành (SN 1998), La Văn Lâm (SN 1988, cùng trú xã Phước Thành, huyện Phước Sơn) và Liễu Văn Trung (SN 1996, trú xã Phước Đức, huyện Phước Sơn) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.



Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, quản lý đối tượng, các trinh sát ma túy Công an huyện Phước Sơn phát hiện Hồ Văn Thành đã móc nối với La Văn Lâm và Liễu Văn Trung để hoạt động mua bán trái phép chất ma túy cho số đối tượng nghiện từ các tỉnh phía Bắc vào làm công nhân cho các công ty khai thác khoáng sản (vàng) trên địa bàn.

Các đối tượng bị tạm giữ. (ảnh CA) Các đối tượng hoạt động với phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi, xảo quyệt, luôn đề phòng, cảnh giác. Đặc biệt, các đối tượng có sự cấu kết chặt chẽ với nhau, luôn thay đổi địa bàn hoạt động, sử dụng xe mô tô phân khối lớn để đi lại, giao dịch… nhằm gây khó khăn cho công an trong việc theo dõi, giám sát, nắm bắt quy luật hoạt động.



Với tinh thần kiên quyết, đấu tranh đến cùng với các đối tượng gieo rắc “cái chết trắng” trên địa bàn huyện, các trinh sát đã báo cáo lãnh đạo Công an huyện Phước Sơn xác lập chuyên án để đấu tranh.



Qua hơn 1 tháng ròng rã nằm rừng, đội nắng phơi sương để theo dõi, giám sát đối tượng, các trinh sát đã thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ phạm tội cũng như quy luật hoạt động của các đối tượng. Nhận định thời cơ triệt phá chuyên án đã đến nên Ban chuyên án quyết định phá án.

Trong thời gian 2 ngày (từ ngày 11-12/9), nhiều tổ trinh sát của Công an huyện Phước Sơn phối hợp với Công an xã Phước Thành, Công an thị trấn Khâm Đức đồng loạt ra quân, bắt quả tang 3 đối tượng Hồ Văn Thành, La Văn Lâm và Liễu Văn Trung về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Mở rộng chuyên án, Công an huyện Phước Sơn tiếp tục bắt giữ thêm 5 đối tượng gồm Vi Văn Hằng (SN 1993), Vi Văn Kiên (SN 2004, cùng trú xã Lưu Kiền, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An); Lù Văn Nhơn (SN 2003), Pờ Văn Diện (SN 1996, cùng trú xã Bản Lang, huyện Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), Lò Văn Sơn (SN 2005, trú xã Noong Hẻo, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu) về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ.

