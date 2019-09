Triệt phá xưởng 13 tấn tiền chất ma túy của người Trung Quốc: Nhân chứng nói gì?

(Kiến Thức) - Ông Tạ Ngọc Hạnh, tổ trưởng tổ dân phố 3 B (thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) cho biết, có hàng trăm chiến sĩ công an tham gia triệt phá xưởng chứa 13 tấn tiền chất sản xuất ma túy của người Trung Quốc.

Tại cuộc họp báo thông báo kết quả Hội nghị cấp Bộ trưởng về nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy xuyên quốc gia vào chiều tối 10/9 tại Hà Nội, đại tá Vũ Văn Hậu, Phó cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) cho biết, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp với Bộ Công an Trung Quốc triệt phá đường dây sản xuất ma túy với quy mô cực lớn ở Kon Tum do người Trung Quốc cầm đầu, thu khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất ma túy, và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị.



Theo đó, ngày 6/8, C04 đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và công an các tỉnh: Kon Tum, Bình Dương, Bình Định, Ninh Thuận, TP.HCM; Đoàn 3, Cục Phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Vụ Kiểm sát điều tra án ma túy Viện KSND tối cao kiểm tra, khám xét khẩn cấp khu nhà xưởng của Công ty Xuất nhập khẩu Đồng An Viên, có địa chỉ ở Tổ dân số 3B, khu làng nghề thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum.

Lực lượng công an triệt phá xưởng sản xuất ma túy khủng của người Trung Quốc tại Kon Tum.

Lực lượng chức năng đã thu giữ hàng trăm lít dung dịch (lấy mẫu giám định kết luận là ma túy tổng hợp); khoảng 13 tấn hóa chất, tiền chất, và khoảng 20 tấn máy móc, thiết bị, dụng cụ phục vụ sản xuất trái phép chất ma túy .

Bước đầu, cơ quan công an đã tạm giữ 10 người, trong đó có 8 người mang quốc tịch Trung Quốc.

Liên quan vụ việc trên, theo tìm hiểu của PV Kiến Thức khu nhà xưởng trên của Công ty TNHH xuất nhập khẩu Đồng An Viên (trú thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà) do ông Trần Ngọc An (trú TP Phan Thiết, Bình Thuận) làm chủ. Tuy nhiên, ông An cho người Trung Quốc thuê lại, tại đây, những người Trung Quốc thuê để tập kết vật chất tiền ma túy, máy móc hóa nghiệm, dụng cụ tinh chiết chất ma túy phục vụ sản xuất ma túy.

Ông Tạ Ngọc Hạnh, tổ trưởng tổ dân phố 3 B (thị trấn Đắk Hà, huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum) – người duy nhất được mời tham gia chứng kiến việc khám xét tại xưởng sản xuất ma túy của người Trung Quốc cho biết, vào 6h sang ngày 6/8, ông được công an mời ra chứng kiến việc khám xét tại công ty trên.

“Thời điểm tôi đến xưởng, tại đây có hàng trăm chiến sĩ công an đang thực hiện nhiệm vụ. Khu xưởng được thiết kế hình chữ L, rộng hàng nghìn m2, xung quanh quây kín bằng tôn, ra vào bằng hai cổng trước và sau. Công an ập vào thì bắt giữ 7 người Trung Quốc, trong đó 2 người khoảng 40 tuổi và những người còn lại đều ngoài 50 tuổi. Trong nhóm người bị bắt, có 3 người đang trực tiếp sản xuất, 4 người nằm ngủ cách nơi sản xuất chỉ hơn 10m. Lực lượng chức năng kiểm tra giấy tờ tùy thân, 4 người này đã đăng ký tạm trú với công an địa phương bằng các tên giả, 3 người còn lại chưa đăng ký", ông Tạ Ngọc Hạnh cho biết.

Nhân chứng này cũng cho hay, sau khi bắt giữ nhóm người trên, lực lượng chức năng kiểm tra kho hàng trong nhiều giờ. Sau khi kiểm đếm cho thấy, trong kho có 52 thùng phuy loại 250 lít và hàng trăm can nhựa loại 20 lít, nhiều xô nhựa đựng dung dịch lỏng, chất bột màu trắng là tiền chất để sản xuất ma túy đá. Bản thân ông Hạnh sau khi chứng kiến đã ký nhận ký vào 160 giấy ghi nhận sau đó về nhà.

Vụ việc đang được mở rộng điều tra làm rõ…