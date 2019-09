Thuê chung cư Sunrise City View làm tụ điểm buôn ma túy cực khủng

Ngày 11/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an TPHCM kết hợp cùng Công an quận Bình Thạnh, Công an quận Thủ Đức và Phòng 7 Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04), Bộ Công an vừa triệt phá thành công 1 đường dây ma tuý cực lớn từ Campuchia về Sài Gòn.

Nhóm đối tượng bị bắt giữ.

Hiện công an đang giữ hình sự 7 đối tượng gồm: Nguyễn Hoài Phong (SN 1996, ngụ tỉnh Long An), Hoàng Công Thịnh (SN 1994, ngụ tỉnh Quảng Trị) Nguyễn Duy Tiên (SN 1996, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cả 3 cùng thuê căn hộ trên tầng 21 chung cư Sunrise City View, phường Tân Hưng, quận 7), Ngô Thế Bảo Ngọc (SN 1993, quận 4); vợ chồng Vương Văn Tuấn (tự Anh Hai) - Trần Thị Lệ (cùng SN 1976, ngụ quận Bình Thạnh) và Lê Đức Minh Anh (tự Khang, SN 1993, ngụ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, trú chung cư Mỹ Đức, phường 21, quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ và sử dụng chất ma tuý.

Tang vật thu giữ gồm: 35 kg ma tuý các loại, 2 khẩu súng, 21 viên đạn, xe máy cùng nhiều tang vật khác.

Súng cùng ma tuý thu giữ.

Theo điều tra, cuối tháng 4/2019, trinh sát công an phát hiện 1 đường dây ma tuý thường cung cấp cho các quận huyện 4, 8, Bình Thạnh, Thủ Đức và một số quán bar, vũ trường trên địa bàn TP HCM.

Qua điều tra, công an phát hiện nguồn ma túy các đối tượng lấy từ Campuchia, vận chuyển bằng đường bộ về TP HCM tiêu thụ. Công an xác định các đối tượng trong đường dây này gồm: Phong, Thịnh, Tiên, Ngọc, Tuấn, Lệ (vợ Tuấn) và An nên đeo bám.

Nhóm đối tượng này mang nhiều tiền án, tiền sự và nghiện ma tuý nặng. Trong quá trình đeo bám, nhà chức trách xác định các đối tượng thường xuyên mang ma tuý về các căn hộ chung cư để phê tập thể.

Mỗi lần di chuyển nhóm sử dụng ô tô và mang theo súng nên việc đeo bám rất khó khăn và nguy hiểm.

Ngày 30/8, các trinh sát ập vào tầng 21 chung cư Sunrise City View trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng, quận 7. Cùng lúc, trinh sát ập vào phòng A303, đường 17, KP3, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức.

Tại đây, công an bắt quả tang Phong, Anh đang bán ma túy cho vợ chồng Tuấn - Lệ. Khám xét, công an thu giữ 8,3kg ma túy các loại, 1 khẩu súng ngắn đã lên nòng và 16 viên đạn. Công an cũng bắt giữ Thịnh và Tiên cùng lượng lớn ma tuý.

Sáng 2/9, qua nguồn tin báo, Ngọc sẽ lên gần cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh để nhận ma tuý của 1 đối tượng Campuchia nên trinh sát đeo bám.

Khoảng 13h cùng ngày, trinh sát phát hiện Ngọc đi xe máy di chuyển đi về căn hộ thuê ở Block B2, chung cư Topaz City trên đường Cao Lỗ, phường 4, quận 8 lên cửa khẩu gặp 1 đối tượng rồi cầm chiếc va ly màu xanh trở về. Sau khi lấy va ly thì Ngọc di chuyển về TPHCM.

Công an thu 35kg ma tuý các loại.

Khi Ngọc đi về trước căn nhà số 875, Quốc lộ 22, ấp Chợ, xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi, TPHCM thì trính sát ập vào khống chế bắt giữ. Kiểm tra trong va ly có 10,5985kg ma túy tổng hợp, 3,487kg ketamine, 20.234 viên thuốc lắc.

Khám xét nơi ở của Ngọc ở đường Tôn Đản, quận 4 và căn hộ thuê ở chung cư H2 trên đường Hoàng Diệu, phường 8, quận 4, công an thu thêm số lượng lớn ma túy, 1 khẩu súng ngắn và 5 viên đạn.

Hiện vụ án đang được điều tra mở rộng.