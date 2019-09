Tội phạm ma túy Việt Nam, Lào, Campuchia khóc thét khi biết tin này

Sáng ngày 11/9, Hội nghị ba bên song phương cấp Bộ trưởng Việt Nam - Campuchia - Lào về hợp tác phòng chống ma túy lần thứ 18 đã được tổ chức tại Hà Nội. Tham dự Hội nghị có đoàn đại biểu cấp Bộ trưởng nước CHXHCN Việt Nam, đoàn đại biểu cấp Bộ trưởng Vương quốc Campuchia và đoàn đại biểu cấp bộ Trưởng Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào.

Với sự góp mặt của Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm. Đoàn đại biểu Việt Nam do Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Ủy ban quốc gia phòng, chống AIDS và phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm.

Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn; Đoàn đại biểu Campuchia do Đại tuowngd Chuôn-so-văn, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống ma túy Vương quốc Campuchia làm Trưởng Đoàn; Đoàn đại biểu Lào do Trung tướng Som-vang-Tham-ma-sít, Thứ trưởng Bộ An ninh, Trưởng ban chỉ đạo công tác kiểm tra, kiểm soát ma túy nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào làm Trưởng đoàn.