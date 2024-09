Triệt phá nhóm đối tượng mua bán tài khoản facebook số lượng lớn

Các tài khoản Facebook được rao bán đều do nhóm đối tượng này xâm nhập trái phép, chiếm quyền quản trị và sử dụng với mục đích đăng tải các nội dung chống phá, gây chia rẽ, thù địch; quảng cáo cho hoạt động cờ bạc, mua bán dâm, lừa đảo chiếm đoạt tài sản… gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình an ninh, trật tự.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Nhận định đây là thủ đoạn mới của tội phạm công nghệ cao với quy mô lớn và tính chất tinh vi, phức tạp, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác lập chuyên án để triệt phá. Quá trình đấu tranh, Cơ quan Công an gặp rất nhiều khó khăn do đây đều là các đối tượng có trình độ, am hiểu về công nghệ thông tin và hoạt động ẩn danh trên không gian mạng; liên lạc, phân công vị trí, vai trò với nhau bằng nhóm kín; sử dụng tiền điện tử làm phương thức thanh toán cho các hoạt động phạm pháp.

Ngày 10/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang đã triệt phá thành công nhóm đối tượng; ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can về tội Xâm nhập trái phép mạng máy tính , mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác.

Cơ quan công an thu giữ nhiều máy vi tính, điện thoại di động, mã nguồn phần mềm, gần 1.000GB dữ liệu và thông tin hàng trăm tài khoản Facebook của nhiều nạn nhân trong và ngoài nước bị các đối tượng xâm nhập, bán lại cho người khác kiếm lời. Hiện, vụ án đang được Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang tiếp tục điều tra mở rộng.