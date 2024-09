Áp thấp nhiệt đới sẽ mạnh lên thành bão, đường đi phức tạp

Dự báo vị trí và đường đi của áp thấp nhiệt đới.

Trong 48 đến 72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 10km. Do tác động của bão, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 6-7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8 (62-74km/h), giật cấp 10 (89-102km/h), biển động mạnh.

Vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông sóng biển cao 2-4m, từ chiều 17/9 tăng lên 3-5m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm nói trên đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn.

Theo ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Thời tiết (Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia), dự báo khoảng 18/9, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, tiến về giữa Biển Đông, gần khu vực quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Theo ông Hưởng, khi đến khu vực này, đường đi của bão sẽ rất phức tạp do sự biến động của dòng dẫn đường quy mô lớn từ áp cao cận nhiệt đới và tác động của không khí lạnh từ sau ngày 19/9.



Ông Hưởng lưu ý, từ sáng 17/9, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía đông của khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và dông mạnh, gió mạnh cấp 7 (50-61km/h), giật cấp 9 (75-88km/h), biển động, sóng biển cao từ 2-4m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Các chuyên gia cũng lưu ý, do đường đi và cường độ của bão diễn biến rất phức tạp, cần liên tục cập nhật các bản tin dự báo mới nhất.

