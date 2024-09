Bắt 2 kẻ dùng phần mềm giả mạo ngân hàng để cướp giật

Ngày 17/9, Công an quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự Trần Hữu Duy (SN 1998, ở huyện Tiên Lãng, Hải Phòng) và Trần Văn Kỳ (SN 2002, ở huyện Gia Viễn, Ninh Bình) để điều tra về hành vi cướp giật tài sản. Thủ đoạn của các đối tượng là lợi dụng công nghệ cao để thực hiện hành vi cướp giật thông qua tình huống đổi tiền ngoại tệ.

Hai đối tượng Trần Hữu Duy và Trần Văn Kỳ.

Trước đó, chiều 12/9, Công an quận Nam Từ Liêm nhận được trình bá o của chị M.H. về việc vừa bị cướp giật 1 triệu yên Nhật. Cụ thể, chị H. làm nghề đổi ngoại tệ. Khi đó, có người đàn ông liên hệ với chị H. để đổi 1 triệu yên Nhật, hẹn giao dịch tại khu vực trước cửa số nhà 22 ngõ 63 Thiên Hiền thuộc phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm.

Đối tượng đến giao dịch đổi tiền với chị H. là một người đàn ông khoảng gần 30 tuổi. Hai bên đang tiến hành giao dịch thì đối tượng này cầm tiền của chị H. bỏ chạy lên xe máy của một đối tượng khác đang đỗ gần đó. Chị H. hô hoán, đuổi theo không kịp nên đã đến cơ quan công an trình báo. Số tiền chị H. bị chiếm đoạt là 1 triệu yên Nhật.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Nam Từ Liêm đã triển khai lực lượng đến hiện trường rà soát camera, tang vật, truy tìm đối tượng. Sau đó, công an xác định 2 đối tượng thực hiện hành vi cướp giật tài sản là Trần Hữu Duy và Trần Văn Kỳ.

Sau khi cướp giật tài sản của chị H., 2 đối tượng đã bỏ trốn vào TP HCM. Ngày 13/9, tổ công tác của Công an quận Nam Từ Liêm đã vào TP HCM, phối hợp với lực lượng công an cơ sở bắt giữ 2 đối tượng, di lý về Hà Nội để xử lý theo thẩm quyền. Tại cơ quan công an, Trần Hữu Duy khai nhận lên mạng xã hội mua app (ứng dụng) có giao diện giống app của một ngân hàng, có chức năng thao tác chuyển tiền và thông báo chuyển tiền thành công, nhưng thực chất không hề có biến động số dư.

Khi nhận 1 triệu yên Nhật của chị H., Duy sử dụng app ngân hàng giả để vờ như đang chuyển tiền thanh toán cho chị H. Lợi dụng lúc chị H. không để ý, Duy đã chạy ra xe của Kỳ đang chờ sẵn để tẩu thoát. Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định trước đó cũng với thủ đoạn này, Duy và Kỳ đã chiếm đoạt 110 triệu đồng của một người phụ nữ đến đổi tiền mới ở phường Phương Liệt, quận Thanh Xuân. Sau khi chiếm được tiền, Duy đã chặn liên lạc với người này.