Triệt phá đường dây vận chuyển 44 bánh heroin ở Hải Phòng: Các đối tượng khai gì?

(Kiến Thức) - Một nhóm đối tượng người Lào đã nhận 1 vali bên trong đựng 44 bánh heroin trên và 2000 USD tiền công từ một đối tượng người Việt Nam để vận chuyển về Hải Phòng bàn giao cho Nguyễn Văn Nhã thì bị lực lượng công an bắt giữ.

Chiều ngày 6/12, Công an TP Hải Phòng cho biết, sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02- Công an thành phố) phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy và Cục Kỹ thuật nghiệp vụ (Bộ Công an) triệt phá thành công đường dây vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy, với số lượng ma túy thu giữ tại chỗ lớn nhất từ trước đến nay tại Hải Phòng.



Cơ quan điều tra cho biết, đây là đường dây vận chuyển ma túy từ các tỉnh Tây bắc về Hải Phòng để đưa đi các tỉnh, thành phố trong và ngoài nước tiêu thụ. Đối tượng cầm đầu đường dây là Nguyễn Văn Nhã (SN 1955, ở số 72/128, phố Tôn Đức Thắng (quận Lê Chân, TP Hải Phòng).

Trước đó, từ tháng 10/2019, qua công tác trinh sát, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) phát hiện đối tượng Nguyễn Văn Nhã có biểu hiện hoạt động phạm tội về ma túy.

Đối tượng bị bắt quả tang trong khi vận chuyển ma túy cho khách tại khách sạn Việt Trung.

Quá trình xác minh, Phòng PC02 xác định Nhã có liên quan đến các đối tượng trong đường dây vận chuyển, mua bán ma túy từ Lào về Hải Phòng tiêu thụ nên đã xác lập chuyên án mang bí số 129M để đấu tranh.

Ngày 5/12, từ thông tin của trinh sát về việc Nguyễn Văn Nhã sẽ nhận một số lượng lớn heroin do các đối tượng trong đường dây vận chuyển về Hải Phòng, Ban chuyên án đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hải Phòng tổ chức phương án bắt giữ.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện sáng 6/12, Nhã thực hiện giao dịch với số lượng ma túy lớn cho khách tại khách sạn Việt- Trung trên địa bàn quận Hải An. Các trinh sát tổ chức đón lõng, bắt quả tang Nguyễn Văn Nhã về hành vi vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cụ thể, khoảng 7h30 ngày 6/12, lực lượng phá án phát hiện bắt quả tang Nguyễn Văn Nhã đang nhận một vali bên trong đựng 44 bánh heroin từ một nhóm đối tượng, tại địa bàn phường Đông Hải I, quận Hải An.

Thời điểm bị bắt giữ, ngoài đối tượng Nguyễn Văn Nhã còn có 4 đối tượng khác đều mang quốc tịch Lào là Souphap Keobounmy, SN 1999; PhouPet Vangdy, SN 1999; Sitthiphon Toukta, SN 2000 và Nam aumnard Somphavanh, SN 1997.

Tang vật thu giữ, gồm 44 bánh heroin, có trọng lượng 15.415,28 gam; 1 xe ô tô Huyndai SantaFe, biển kiểm soát Lào 8053; 1 xe máy nhãn hiệu SH BKS: 15B2-465.89 và 2.000USD.

Đối tượng Nhã và tang vật vụ án.

Theo lời khai ban đầu của các đối tượng, vào sáng 4/12, Souphap Keobounmy cùng nhóm đối tượng người Lào trên đi ô tô BKS: 8053 nhập cảnh qua cửa khẩu Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh vào Việt Nam. Trên đường đi, Souphap Keobounmy nhận 1 vali bên trong đựng 44 bánh heroin trên và 2.000USD tiền công từ một đối tượng người Việt Nam để vận chuyển về Hải Phòng.

Đến nơi, nhóm của Souphap Keobounmy vào khách sạn Việt Trung thuê phòng nghỉ, đến khi bàn giao ma túy cho Nguyễn Văn Nhã thì bị bắt giữ. Ngoài ra, Souphap Keobounmy còn khai nhận đã 3 lần vận chuyển ma túy với số lượng lớn, giao cho Nguyễn Văn Nhã.

Hiện vụ việc được Cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ.