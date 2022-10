Cựu cán bộ trại giam Hoàng Tiến tổ chức đánh bạc:Tăng nặng hình phạt?

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Vũ Trí Tuyền (SN1989), Phạm Minh Tiến (SN 1991) – đều là nguyên cán bộ Trại giam Hoàng Tiến – Bộ Công an về tội “Tổ chức đánh bạc”. Hai bị can khác là Nguyễn Đình Tuấn (SN 1984) - cán bộ trại giam Hoàng Tiến và bị can Vũ Văn Dũng (SN 1990, trú tại thành phố Hải Dương) bị khởi tố về tội “ Đánh bạc”.



Các bị can đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền hơn 17,8 tỷ đồng.

Ảnh minh họa.

Tiến sĩ, luật sư Đặng Văn Cường (Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, đây là đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc trái phép trên mạng internet nên số lượng đối tượng tham gia, đối tượng tổ chức sẽ rất nhiều, số tiền dùng để đánh bạc sẽ rất lớn. Hình phạt đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc cao nhất có thể tới 10 năm tù còn đối với đối tượng tham gia đánh bạc thì hình phạt cao nhất là 7 năm tù.

Theo quy định pháp luật, mọi hình thức cá cược ăn thua bằng tiền hoặc tài sản khác có thể quy đổi ra tiền mà không có sự cho phép của Nhà nước, đều là hành vi đánh bạc trái phép. Người thực hiện hành vi đánh bạc trái phép từ 5.000.000 đồng trở lên sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội đánh bạc.

Tham gia đánh bạc trên mạng internet, hành vi có tính chất chuyên nghiệp hoặc tài sản tham gia đánh bạc từ 50 triệu đồng trở lên là những tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự nên người tham gia đánh bạc có thể phải chịu mức hình phạt cao nhất là phạt tù từ 3 năm đến 7 năm theo điều 321 BLHS năm 2015 về tội đánh bạc.

Đánh bạc được xác định là tệ nạn xã hội và là nguyên nhân phát sinh các loại tội phạm khác như trộm cắp, cướp giật, cướp tài sản...Bởi vậy, các cán bộ, công chức, viên chức nhà nước mà tham gia đánh bạc và tổ chức đánh bạc sẽ bị áp dụng hình thức kỷ luật cao nhất là cách chức, buộc thôi việc. Hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đối với các đối tượng tổ chức đánh bạc, hành vi sẽ nguy hiểm hơn nên mức chế tài cũng sẽ nặng hơn.

Trong vụ án này, cơ quan chức năng xác định nhiều đối tượng đang là cán bộ trại giam Hoàng Tiến, cán bộ Công an thành phố Chí Linh tham gia với vai trò tổ chức đánh bạc, ảnh hưởng đến uy tín của ngành công an. Do đó, những đối tượng này bị nhận hình thức kỷ luật cao nhất là tước danh hiệu công an nhân dân và sẽ bị xử lý bằng những chế tài nghiêm khắc của pháp luật.



Thời gian gần đây cơ quan chức năng phát hiện bóc gỡ nhiều đường dây đánh bạc trên mạng internet trong đó có rất nhiều đối tượng tham gia, ở nhiều địa phương khác nhau, ở nhiều độ tuổi khác nhau trong đó có cả những người đang công tác tại các cơ quan nhà nước, các cơ quan bảo vệ pháp luật. Việc phát hiện, bóc gỡ các đường dây đánh bạc trái phép trên mạng internet là cần thiết để đảm bảo an ninh an toàn mạng, để giảm bớt những hệ lụy tiêu cực cho xã hội, góp phần làm tăng hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm.

Do quen biết một người tên P, Tuyền nguyên là cán bộ Trại giam Hoàng Tiến - Bộ Công an được P. cho biết đang quản lý tài khoản "Tổ chức đánh bạc" trên mạng internet tại website “bong88.com” cấp độ Agent, nếu ai có nhu cầu lấy tài khoản cá độ thì bảo P, P sẽ cung cấp tài khoản để sử dụng cá độ, Tuyền đồng ý và được P cấp cho 7 tài khoản Member (đánh bạc). Sau đó Tuyền giao lại 7 tài khoản Member này cho Phạm Minh Tiến, Nguyễn Đình Tuấn là cán bộ trại giam Hoàng Tiến và một cán bộ thuộc Công an thành phố Chí Linh đều là bạn của Tuyền để tham gia cá cược. Tuyền còn lấy 2 tài khoản member của P để trực tiếp tham gia cá độ. Các bị can đã tổ chức đánh bạc và đánh bạc với tổng số tiền đánh bạc là hơn 17,8 tỷ đồng.

