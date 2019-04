Chủ đầu tư Lancaster Eden “ngang ngược” chiếm vỉa hè, học sinh khốn đốn

Suốt nhiều tháng qua, thầy trò 2 trường Tiểu học Nguyễn Hiền và THCS Trần Quốc Toản cùng phụ huynh và nhiều người dân khu đô thị An Phú - An Khánh vô cùng bức xúc vì công trình dự án "Khu biệt thự Lancaster Eden" (do Công ty TNHH Hush Creative làm chủ đầu tư) làm rào chắn, chiếm trọn vỉa hè đường Trần Lựu (phường An Phú, quận 2).

Chủ đầu tư Khu biệt thự Lancaster Eden “ngang ngược” chiếm vỉa hè.