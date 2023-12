Triệt phá đường dây đánh bạc 200 tỷ đồng, nhiều “quý bà” tham gia

Ngày 18/12, phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An cho biết, vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, đề liên tỉnh quy mô rất lớn hơn 200 tỷ đồng, bắt 14 đối tượng. Thời gian gần đây, qua công tác nắm tình hình, phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) phát hiện đường dây “Đánh bạc” bằng hình thức ghi số lô, số đề trên địa bàn tỉnh Nghệ An, tỉnh Ninh Bình, thành phố Hà Nội và các tỉnh, thành khác.

Các đối tượng tại cơ quan Công an.

Ban chuyên án xác định cầm đầu đường dây đánh bạc là 2 đối tượng Đinh Thị Thao (SN 1974) và Nguyễn Thị Thảo (SN 1973), cùng trú tại quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Giúp việc trực tiếp cho Thao và Thảo còn có 3 đối tượng gồm: Vũ Công Đồng (SN 1977), Lê Thị Hiền (SN 1986), cùng trú tại TP. Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình và Lê Thu Hương (SN 1995), trú tại quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội. Ngoài ra, đường dây trên còn có nhiều “đại lý cấp dưới” ở nhiều tỉnh, thành trong cả nước.

Tại Nghệ An, đứng đầu đường dây là Nguyễn Thị Thu (SN 1962), trú tại huyện Nghi Lộc. Ngoài Thu, cơ quan Công an cũng xác định thêm 7 đối tượng khác trong đường dây gồm: Uông Thị Nga (SN 1963), Nguyễn Song Đông (SN 1964) cùng trú tại thành phố Vinh; Bùi Thị Hòa (SN 1957), Nguyễn Văn Hòa (SN 1967), Đặng Thị Bính (SN 1979), Lê Hải Hà (SN 1978), cùng trú tại huyện Nghi Lộc và Trần Văn Mai (SN 1971), trú tại huyện Hưng Nguyên.

Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, từ ngày 12- 15/12/2023, phòng Cảnh sát hình sự (Công an Nghệ An) chủ trì phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an, Công an các địa phương thuộc tỉnh Nghệ An; Công an Thành phố Hà Nội, Công an tỉnh Ninh Bình triển khai đồng loạt 14 tổ công tác bắt, khám xét nơi ở của 14 đối tượng trú tại Thành phố Hà Nội, tỉnh Nghệ An và tỉnh Ninh Bình.

Tang vật thu giữ 22 điện thoại di động các loại, 1 Ipad, 1 quyển sổ và nhiều tang vật có liên quan khác. Bước đầu xác định, tính từ thời điểm đấu tranh chuyên án đến lúc bị bắt giữ, số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc bằng hình thức số lô, số đề là hơn 200 tỷ đồng . Chỉ riêng ngày 9/12/2023, tổng số tiền các đối tượng giao dịch đánh bạc là gần 1,5 tỷ đồng. Hiện phòng Cảnh sát hình sự, Công an Nghệ An đã tạm giữ hình sự những đối tượng nói trên để điều tra làm rõ và tiếp tục xác minh, điều tra mở rộng chuyên án.