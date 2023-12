Các cựu quan chức xộ khám, dư luận choáng vì khối tài sản lớn

Khối tài sản khủng của cựu Chủ tịch tỉnh Khánh Hòa: Sáng 11/12, TAND tỉnh Khánh Hòa xét xử Nguyễn Chiến Thắng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa cùng một số bị cáo liên quan đến sai phạm xảy ra tại dự án khu tổ hợp khách sạn và căn hộ du lịch cao cấp khu đất 28E Trần Phú, TP Nha Trang. Đáng chú ý, cơ quan điều tra đã phong tỏa, kê biên 2 căn nhà số 5A Ngô Thời Nhiệm và 69 Trịnh Phong, TP Nha Trang, phong tỏa 22 tài khoản tại một số ngân hàng của bà Phan Thị Thu Hà (vợ ông Thắng), trong đó có hơn 33,7 tỷ đồng cùng 315.545 USD và 6.899 Euro. Phong tỏa 2 tài khoản có hơn 826,5 triệu đồng của ông Thắng. Kê biên khối tài sản kếch xù của các cựu lãnh đạo tỉnh Lào Cai: Liên quan vụ án khai thác quặng Apatit trái phép, tháng 10/2023, Viện KSND tỉnh Lào Cai hoàn tất cáo trạng, truy tố bị can Nguyễn Văn Vịnh, cựu Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai, Doãn Văn Hưởng, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Nguyễn Thanh Dương, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai, Lê Ngọc Hưng, cựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai…về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” quy định tại khoản 3, Điều 281 Bộ luật Hình sự năm 1999. Đáng chú ý, quá trình điều tra, cơ quan công an kê biên tài sản của ông Nguyễn Văn Vịnh là đất và nhà xây trên đất diện tích 100 m2, tại đường Hoàng Liên (phường Cốc Lếu, TP Lào Cai); Nguyễn Thanh Dương bị kê biên đất và nhà xây trên đất, diện tích 179,9 m2 đất ở tại đô thị tại đường Hoàng Liên phường Cốc Lếu; đất và nhà xây trên đất, diện tích 560,5 m2, tại Đại lộ Trần Hưng Đạo, phường Bắc Lệnh, TP Lào Cai; bị can Lê Ngọc Hưng bị kê biên 263,1m2, tại tổ 24, phường Bắc Cường, TP Lào Cai; căn hộ chung cư số 1006 (100,7m2), Tòa CT2 ngõ 183 Hoàng Văn Thái, phường Khương Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội; căn hộ chung cư số 2411 (97,5m2) Trung tâm Thương mại Văn phòng và căn hộ Artemis, số 3 Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội… Tài sản gây choáng váng của cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh: Ngày 17/10, HĐXX TAND tỉnh Quảng Ninh tuyên phạt bị cáo Vũ Liên Oanh, cựu Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh tổng cộng 15 năm tù về tội "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và “nhận hối lộ” trong vụ án tại Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Ninh – NSJ. Trước đó, cơ quan công an kê biên khối tài sản của bà Oanh gồm 8 bất động sản có giá trị lớn và một xe ô tô. Cụ thể, kê biên lô đất 347m2 phường Xuân Sơn (thị xã Đông Triều, Quảng Ninh); 2 lô đất mỗi lô 90m2 tại Khu đô thị mới Cao Xanh – Hà Khánh; 2 lô đất mỗi lô hơn 60m2 tại phường Hồng Hải, TP Hạ Long); 2 lô đất mỗi lô diện tích 216m2 tại Khu dân cư Đồi T5 (phường Hồng Hà, TP Hạ Long); 1 lô đất hơn 113m2 tại tổ 5 khu 8 phường Hồng Hải. Kê biên loạt tài sản trong vụ “chuyến bay giải cứu”: Tại phiên xét xử sơ thẩm 54 bị cáo vụ chuyến bay giải cứu, VKSND TP. Hà Nội công bố tổng số tiền các bị cáo đã khắc phục lên tới hơn 120 tỷ đồng và đề nghị tiếp tục kê biên, phong toả loạt bất động sản, vàng, sổ tiết kiệm. Cụ thể, đối với bị cáo Phạm Trung Kiên - cựu Thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế; tiếp tục kê, tạm dừng giao dịch một căn hộ và một thửa đất; Nguyễn Thị Hương Lan - cựu Cục trưởng Cục Lãnh sự bị tiếp tục kê biên phong tỏa tài khoản, tài sản gồm: hơn 255 triệu tại các ngân hàng; 9 mã cổ phiếu, trái phiếu và 2 căn hộ chung cư cùng xe ôtô; Tô Anh Dũng - cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao bị đề nghị tiếp tục phong tỏa, tạm dừng giao dịch giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...; Đỗ Hoàng Tùng - cựu Cục phó Cục Lãnh sự bị đề nghị tiếp tục tạm giữ 5 sổ tiết kiệm, GCNQSD đất, hàng chục tỷ đồng tại các sổ tiết kiệm, tạm dừng mua bán chuyển nhượng 2 căn hộ; Kê biên, phong tỏa hơn 1700 tỷ vụ Việt Á: Dự kiến sáng 3/1/2024, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long, cựu Bộ trưởng KH&CN Chu Ngọc Anh cùng 36 bị cáo trong vụ Việt Á. Quá trình điều tra đến nay, cơ quan điều tra các cấp đã phong tỏa kê biên hơn 1.700 tỷ đồng. Kê biên, phong tỏa hơn 4000 tỷ đồng vụ Tân Hoàng Minh: Trong vụ án Tân Hoàng Minh, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa số tài sản khoảng 4.000 tỷ đồng. Đáng chú ý, thông tin trong cáo trạng về vụ án, cơ quan chức năng thu hồi được 3 tài khoản chứng khoán của ông Đỗ Anh Dũng, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hoàng Minh. Trong tài khoản bị phong tỏa, ông Dũng có hơn 6 tỷ đồng trong tài khoản tại CTCP Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội, hơn 7 triệu đồng trong tài khoản 8 tại CTCP Chứng khoán An Bình và một số tài khoản chứng khoán khác với số dư vỏn vẹn từ vài trăm đồng đến vài chục nghìn đồng; con trai ông Dũng là Đỗ Hoàng Việt chỉ có chưa đến 700.000 đồng trong tất cả các tài khoản chứng khoán. Đáng chú ý, không ghi nhận ông Dũng và người trong gia đình có tài sản gì như nhà đất, tiền mặt… Kê biên tài sản “khủng” của Trương Mỹ Lan: Trong vụ án Vạn Thịnh Phát – SCB, Cơ quan CSĐT đã thu giữ tổng số tiền 589 tỷ đồng và gần 15 triệu USD, phong tỏa 43 tài khoản ngân hàng của các bị can và các cá nhân đứng tên hộ bị can mở tại các ngân hàng, tổng số tiền bị phong tỏa là gần 1.900 tỷ đồng và gần 8,5 triệu USD. Bộ Công an ngăn chặn giao dịch với số dư hơn 789 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng mở tại SCB của Công ty Cổ phần Sài Gòn Kim Cương; tạm giữ 1.266 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận công trình xây dựng; 1.784 bản photo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; danh sách 269 nhà đất cho thuê và 21 Hợp đồng công chứng... Đối với bị can Trương Mỹ Lan, Cơ quan CSĐT đã tạm giữ 1.266 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; kê biên 1.237 bất động sản tại Đồng Nai, TP HCM, Long An…; kê biên 857 triệu cổ phần SCB của bà Lan và các cá nhân đứng tên hộ. Cơ quan CSĐT cũng kê biên 22 tài sản là phương tiện, gồm 1 du thuyền, 2 tàu, 19 ô tô của bà Lan và em gái. Số phương tiện này, bà Lan nhờ nhiều người đứng tên. Cơ quan CSĐT cũng kê biên 61 bất động sản và ngăn chặn giao dịch 8 bất động sản của các bị can trong vụ án... Kê biên 7 bất động sản của đại gia Nguyễn Cao Trí: Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, đối với hành vi "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" của Nguyễn Cao Trí - Chủ tịch HĐQT kiêm tổng giám đốc Capella, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ tài sản khi khám xét; kê biên 7 bất động sản của bị can Trí và gia đình bị can Trí tự nguyện nộp vào tài khoản tạm giữ tổng cộng hơn 1.001 tỷ đồng. Thu hồi tài sản tham nhũng năm 2023 đạt trên 20.000 tỷ đồng: Theo đại diện Tổng cục Thi hành án dân sự (Bộ Tư pháp), năm 2023, đối với thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đã thi hành xong 2.264 việc, tương ứng số tiền trên 20.405 tỷ đồng. >>> Mời độc giả xem thêm video 5 năm qua, hơn 2.500 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng (Nguồn: VTV1):

