Ngày 8/6, Công an TP Hà Nội thông tin về việc triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức trộm cắp, tiêu thụ xe máy, đánh bạc, cho vay lãi nặng trên địa bàn, thu giữ hàng chục xe máy hạng sang là tang vật của các vụ trộm trên địa bàn được các đối tượng cất dấu tại xã Xuân Dương, huyện Sóc Sơn (Hà Nội).

Nhiều xe máy hạng sang bị cơ quan chức năng thu giữ.

Trước đó, đêm 6/6, rạng sáng 7/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội phối hợp với Công an quận Cầu Giấy, Công an huyện Sóc Sơn và các đơn vị có liên quan, triệt phá băng nhóm tội phạm có tổ chức về các hành vi trộm cắp, tiêu thụ xe máy, tổ chức đánh bạc, cho vay lãi nặng.

Bước đầu, lực lượng chức năng xác định có 31 đối tượng có liên quan đến vụ việc. Tang vật thu giữ gồm 34 xe máy các loại, ma tuý tổng hợp, các giấy tờ sổ sách liên quan đến cơ bạc và cho vay lãi nặng.

Hiện, vụ triệt phá băng nhóm chuyên trộm cắp, tiêu thụ xe máy ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.