Mưa lớn kéo dài, bờ biển Mỹ Khê, Đà Nẵng sạt lở kinh hoàng

Chiều 9/12, đại diện Công ty thoát nước và xử lý nước thải TP Đà Nẵng cho biết do mưa lớn vẫn đang tiếp diễn nên tình trạng sạt lở tại khu vực bờ biển Mỹ Khê, kéo dài gần 1 km vẫn chưa được khắc phục. Ghi nhận của phóng viên tại khu vực cống xả Mỹ An (quận Ngũ Hành Sơn), hiện nước mưa đang tràn qua khu vực này để ra biển Mỹ Khê với một lượng rất lớn đã khiến hơn 500 m bờ biển xung quanh bị xé toạc hoàn toàn. Hàng chục cây dừa nằm sâu trong bờ biển cũng bị sóng lớn đánh tới tấp và trôi tuột ra biển. Khu vực 2 nhà hàng, quán Bar nằm cạnh cống xả Mỹ An hiện đang bị sạt lở nặng phần móng. Nhiều đồ đạc, bàn ghế, phần mái cùng hệ thống bậc tam cấp dẫn ra bờ biển cũng bị cuốn trôi ra biển. Chủ 2 nhà hàng và quán Bar trên đang khẩn trương di dời các tài sản đến khu vực an toàn, tránh tình trạng sạt lở bờ biển "ăn" sâu vào trong. Hiện tình trạng sạt lở tại bãi biển Mỹ Khê đã kéo dài vào trong hơn 50 m, đe doạ phần kè bê tông, thuộc tuyến đường Võ Nguyên Giáp đang được sửa chữa tạm trước đó. Các cống xả nằm dọc bãi biển Mỹ Khê (quận Sơn Trà) cũng đang trong tình trạng bị xé toạc, gây sạt lở nhiều đoạn kéo dài gần 100 m. Cùng với đó, một lượng lớn rác thải các loại tràn khủng khiếp ra biển.

