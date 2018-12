Bất chấp mưa lớn, ngập sâu tại Hội An, khách du lịch vẫn "check in facebook"

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Quảng Nam, do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ đêm ngày 8 đến 9/12, có mưa vừa đến mưa to tại nhiều huyện, TP tỉnh Quảng Nam. Tổng lượng mưa từ 70-150 mm, có nơi hơn 150 mm. Ghi nhận của chúng tôi ngày 9/12, nước sông Hoài, TP Hội An đã dâng cao hơn so với ngày thường, nhiều tuyến đường ngập sâu từ 0,4 đến 0,5 m. Đường phố biến thành sông. Người dân đợi trong vỉa hè chờ nước rút vì đường ngập không thể đi lại. Mưa trút xuống xối xả ngày 9/12. (Ảnh: Người dân cung cấp). Mưa tại Chùa Cầu trong ngày 9/12. Khách du lịch thích thú chụp ảnh trongmưa lớn tại Chùa Cầu. Nước ngập lớn các tuyến đường. Người dân đẩy xe chết máy do lội nước ngập trong phố cổ Hội An. Xe khách bật đèn chạy trong mưa. Ông Nguyễn Thế Hùng (Phó Chủ tịch UBND TP Hội An) cho biết: "Nếu tình hình mưa tiếp tục kéo dài dai dẳng, nhiều khả năng nước từ dưới sông Hoài dâng cao sẽ gây ngập các dãy nhà cổ trải dài ven sông". Hội An ngập sâu cơn mưa ngày 9/12. (Video tổng hợp từ Hội An TV)

