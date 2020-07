TP HCM sẽ cấm hát karaoke bằng loa kéo: Nên cấm trên toàn quốc?

(Kiến Thức) - Từ đề xuất cấm hát karaoke bằng loa kéo tại TP HCM, nhiều ý kiến cho rằng nên cấm trên toàn quốc. Bởi hát karaoke bằng loa kéo đã trở thành vấn nạn gây mất an ninh trật tự, an toàn xã hội tại nhiều địa phương trong thời gian qua.

"Hát karaoke bằng loa kéo di động không còn là loại hình giải trí đơn thuần mà đã và đang trở thành vấn nạn, gây bức xúc và ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân" - b à Tô Thị Bích Châu - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tại TP HCM đã nêu ý kiến trên tại TP.HCM tại kỳ họp HĐND TP HCM lần thứ 20 khóa IX sáng 9/7.

Đồng thời, bà cho rằng, thời gian qua, cơ quan chức năng còn thiếu kiên quyết trong xử lý trường hợp hát karaoke với tiếng ồn quá lớn. Nhiều hộ dân liên tục bị "tra tấn" vì loa kéo, gây bất hòa, thậm chí đã xảy ra án mạng.

Từ đó, bà Châu đề nghị UBND thành phố đưa nội dung cam kết không hát karaoke bằng loa kéo gây ồn ào vào Hương ước, Quy ước của khu phố, ấp, nhắc nhở người dân tự giác thực hiện.

Ảnh minh họa.

Đề nghị trên của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tại TP HCM đã nhận được sự đồng tình từ dư luận bởi ô nhiễm tiếng ồn từ hát karaoke bằng loa kéo từ lâu đã trở thành nỗi bức xúc của người dân không chỉ tại TP HCM mà nhiều địa phương trên cả nước.

Thậm chí hát karaoke bằng loa kéo đã kéo theo nhiều vấn nạn, hệ lụy là nguyên nhân của nhiều vụ án mạng, mất an ninh trật tự tại nhiều địa phương.

Mới đây, ngày 14/4/2020, một vụ án mạng xảy ra trên địa bàn huyện Bình Chánh (TP HCM) khiến ông Nguyễn Thanh B. (50 tuổi, ngụ tỉnh Cà Mau) tử vong.

Nguyên nhân do ông B. nhắc nhở nhóm thanh niên cùng xóm trọ hát karaoke bằng loa di động gây ồn ào dẫn đến mâu thuẫn và bị Nguyễn Thanh Khoa (30 tuổi, quê Bến Tre) dùng dao đâm tử vong.

Trước đó, vào tháng 6/2019, cũng tại huyện Bình Chánh, chỉ vì mâu thuẫn từ việc hát karaoke bằng loa kẹo kéo dẫn đến xô xát, anh Trần Thanh Tiến (40 tuổi, trú tại tỉnh Cà Mau) bị một đối tượng đâm tử vong.

Án mạng từ hát karaoke loa kéo, chuyện tưởng như hi hữu nhưng đã xảy ra tại nhiều địa phương khác. Cuối năm 2019, tại một nhà trọ trên đường Võ Văn Kiệt, phường 7, TP Bạc Liêu (tỉnh Bạc Liêu), anh Nguyễn Khánh Duy (32 tuổi, ở phường 5, TP Bạc Liêu) cũng bị một đối tượng đâm tử vong do mở thùng loa “kẹo kéo” để ca hát, gây ồn ào.

Ở trên chỉ là một vài ví dụ điển hình về những vụ án mạng đau lòng mà nguyên nhân xuất phát từ những chuyện tưởng như chỉ mang lại niềm vui, sự giải trí đơn thuần là hát karaoke. Hậu quả không chỉ dẫn đến người mất mạng, kẻ vướng vòng lao lý mà còn đặt ra vấn đề quản lý khi việc hát karaoke bằng loa kéo đã kéo theo nhiều hệ lụy, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống sinh hoạt của người dân, xâm phạm đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Theo quy định của pháp luật, hành vi gây tiếng ồn vượt quá giới hạn tối đa cho phép sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực bảo vệ môi trường; hành vi gây tiếng ồn vượt quy chuẩn kỹ thuật, trong đó có karaoke có thể bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 1 triệu đến 160 triệu đồng tùy mức độ. Nếu gây tiếng động lớn, làm ồn ào, huyên náo tại khu dân cư, nơi công cộng trong khoảng thời gian từ 22 giờ ngày hôm trước đến 6 giờ sáng ngày hôm sau sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng theo Khoản 1 Điều 6 Nghị định 167/2013/NĐ-CP.

Tuy nhiên, việc xử lý các trường hợp này không dễ vì vướng quy định này, nghị định kia đồng thời phải trang bị máy đo tiếng ồn. Trong khi đó, ngay lực lượng chức năng, công an, chính quyền địa phương có quyết tâm thực hiện, xử lý hay không.

Không phải ngẫu nhiên, tại buổi tiếp xúc cử tri Quận 8, sau Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV của ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh chiều 20/6/2019, cử tri Phạm Lý (phường 15) kiến nghị xử lý việc hát karaoke “dạo” trên đường phố, trong khu dân cư gây tiếng ồn quá lớn. Cử tri Phạm Lý dẫn ví dụ nhiều vụ đánh nhau do phản ứng việc hát karaoke gây mất an ninh trật tự, người dân có nhà không dám về hoặc phải bán nhà đi chỗ khác. Đồng thời nhấn mạnh, tình trạng rất bức xúc nhưng hiện chưa có chế tài xử lý.

Mới đây, trong đợt giám sát gần đây tại Công an TP HCM, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm đặt thẳng câu hỏi với Công an TP HCM rằng trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc xử lý tiếng ồn, xử lý những người hát karaoke âm thanh cực đại gây bức xúc. Đại diện Phòng Cảnh sát Môi trường Công an TP HCM đã thừa nhận việc ô nhiễm tiếng ồn do loa kẹo kéo đã và đang gây bức xúc trong dư luận nhưng việc xử lý không dễ.

Do đó, nhiều ý kiến đồng tình với ý kiến của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tại TP HCM Tô Thị Bích Châu về việc đưa nội dung cam kết không hát karaoke bằng loa kéo gây ồn ào vào hương ước, quy ước của khu phố, ấp, nhắc nhở người dân tự giác thực hiện.

Đồng thời đề nghị mở rộng ra các địa phương trong cả nước. Bởi chỉ có nâng cao ý thức của người dân, thậm chí ban hành quy định cấm mới có thể ngăn chặn được vấn nạn từ karaoke bằng loa kéo.

>>> Mời độc giả xem thêm video cán bộ huyện đâm chết đồng nghiệp trong quán karaoke: