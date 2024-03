Gói thầu xây lắp điểm trường 23 tỷ ở An Giang về tay ai?

Theo thông tin trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, gói thầu số 18: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc các xã Ô Long Vĩ, Mỹ Đức, Bình Chánh, Bình Phú (Trường Tiểu học C Bình Phú điểm phụ, ấp Bình Điền) và thị trấn Vĩnh Thạnh Trung, có giá 20.390.809.000 đồng (giá dự toán 23.821.306.295 đồng).



Gói thầu được Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú tổ chức theo hình thức đấu thầu rộng rãi; phương thức lựa chọn “Một giai đoạn 2 túi hồ sơ”; loại hình hợp đồng trọn gói, thời gian thực hiện 210 ngày.

Được biết, gói thầu thuộc Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 2025 huyện Châu Phú, do UBND tỉnh An Giang phê duyệt tại Quyết định số 714/QĐ-UBND ngày 24/5/2023, có tổng mức đầu tư 109.137.000.000 đồng; nguồn vốn được trích từ ngân sách tỉnh. Dự án được UBND tỉnh An Giang giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú chịu trách nhiệm lựa chọn nhà thầu.

Theo Biên bản mở E-HSDXKT ngày 23/2, hai nhà thầu tham gia dự thầu là Công ty TNHH Xây dựng Đặng Nguyễn và liên danh Thành Sơn – Lê Phát (Công ty TNHH Thành Sơn đại diện liên danh). Đến ngày 1/3, gói thầu này chưa công bố kết quả lựa chọn nhà thầu trên hệ thống mua sắm công.

Biên bản mở thầu: Nguồn MSC Năng lực của các nhà thầu thế nào?



Công ty TNHH Xây dựng Đặng Nguyễn (địa chỉ tại thị trấn Lấp Vò, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp) thành lập năm 2012; ông Đặng Phước Dũng là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu, công ty đã tham gia 211 gói thầu, trong đó trúng 94 gói, trượt 107 gói, 7 gói chưa có kết quả, 3 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu 585.025.950.685 đồng (trong đó 4.050.317.566 đồng là các gói chỉ định thầu). Tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập 400.478.883.690 đồng, tổng giá trị trúng thầu với vai trò liên danh 184.547.066.995 đồng.

Các gói thầu công ty đang thi công, bao gồm:

Gói thầu số 9: Thi công xây dựng công trình + cung cấp lắp đặt thiết bị (trừ hạng mục PCCC), thuộc Dự án Trường Mẫu giáo Tân Trung điểm chính (Tân Thạnh), trị giá 17.938.452.000 đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Phú Tân (An Giang) làm chủ đầu tư; liên danh Đặng Nguyễn – Trường Thịnh trúng thầu (Công ty Đặng Nguyễn liên danh chính); thời gian thực hiện 360 ngày, từ 24/11/2023.

Gói thầu thi công xây lắp công trình, thuộc KHLCNT cải tạo, sửa chữa nhà làm việc Bưu điện tỉnh Đồng Tháp, do Tổng công ty Bưu điện Việt Nam làm chủ đầu tư, trị giá 10.838.559.853 đồng; thời gian thực hiện 240 ngày, từ 8/11/2023.

Gói thầu số 17: Toàn bộ phần xây lắp của dự án, thuộc Dự án Xây dựng Trường THCS Nguyễn Minh Nhựt, huyện Vĩnh Lợi (Bạc Liêu), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Vĩnh Lợi làm chủ đầu tư, trị giá 56.023.641.382 đồng; thời gian thực hiện 720 ngày, từ 15/9/2023.

Năm 2019, công ty đã thực hiện 1 gói thầu, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú làm chủ đầu tư.

Gói thầu số 9: Thi công xây lắp, thuộc Dự án Trường THCS Ô Long Vĩ điểm phụ, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú làm chủ đầu tư, trị giá 4.699.181.427 đồng.

Liên danh Thành Sơn – Lê Phát (Công ty TNHH Thành Sơn đại diện liên danh).

Công ty TNHH Thành Sơn (địa chỉ tại xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang) thành lập năm 2006; ông Huỳnh Tấn Hiệp là người đại diện pháp luật.

Trong lịch sử đấu thầu, công ty đã tham gia 207 gói thầu, trong đó trúng 78 gói, trượt 112 gói, 12 gói chưa có kết quả, 5 gói đã bị hủy. Tổng giá trị trúng thầu 358.458.158.123 đồng (trong đó 5.247.000.000 đồng là các gói chỉ định thầu); tổng giá trị trúng thầu với vai trò độc lập 152.488.641.538 đồng, với vai trò liên danh 205.969.516.585 đồng.

Ngoài gói thầu đang chờ kết quả nêu trên, Liên danh Thành Sơn – Lê Phát cũng đang chờ kết quả gói thầu số 16: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc xã: Thạnh Mỹ Tây, Khánh Hoà, Mỹ Phú có giá hơn 23 tỷ đồng. Gói thầu thuộc dự án Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 2025 huyện Châu Phú do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú làm chủ đầu tư. Tại gói thầu này, Liên danh Thành Sơn - Lê Phát cạnh tranh cùng 2 công ty khác là Công ty CP địa ốc An Giang và Công ty CP đầu tư và xây dựng thương mại An Thịnh.

Công ty TNHH Thành Sơn đang thi công các gói thầu:

Gói thầu số 11: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học B, thuộc thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên (An Giang) thuộc KHLCNT đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 - 2025 huyện Tịnh Biên, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Tịnh Biên làm chủ đâu tư, trị giá 7.266.455.000 đồng; thời gian thực hiện 210 ngày, từ 26/12/2023.

Gói thầu số 11: Thi công xây dựng công trình, thuộc Dự án Trường Tiểu học Lê Chánh điểm chính (Phú Hữu 2), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực thị xã Tân Châu (An Giang) làm chủ đầu tư, trị giá 16.201.535.000 đồng; Công ty TNHH Thành Sơn liên danh cùng Công ty CP Đầu tư Thịnh Phát Long Xuyên (Công ty TNHH Thành Sơn liên danh phụ); thời gian thực hiện 300 ngày, từ 12/12/2023.

Gói thầu số 13: Thi công xây dựng hạng mục cải tạo 10 phòng học - cải tạo nhà vệ sinh học sinh (4 xí), xây mới Khối 8 phòng học (bao gồm PCCC) + nhà xe giáo viên và học sinh + mua sắm thiết bị 18 phòng học (8 phòng xây mới + 10 phòng cải cải tạo), thuộc KHLCNT Trường Tiểu học A Vĩnh Khánh điểm chính (Vĩnh Lợi), do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn làm chủ đầu tư, trị giá 9.367.020.000 đồng; thời gian thực hiện 210 ngày, từ 5/12/2023.

Các gói thầu Công ty TNHH Thành Sơn đã từng thực hiện, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Phú làm chủ đầu tư:

Gói thầu số 5: Thi công xây dựng, thuộc Dự án Cải tạo trụ sở cũ Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện, thành trụ sở làm việc tạm của Công an huyện Châu Phú, trị giá 6.163.525.722 đồng; thực hiện trong 45 ngày.

Gói thầu số 9: Thi công xây dựng công trình, thuộc KHLCNT - Dự án Trường Mẫu giáo Thạnh Mỹ Tây điểm chính (Mỹ Bình), trị giá 17.296.518.103 đồng; thực hiện trong 250 ngày với vai trò liên danh chính.

Gói thầu số 8: Thi công xây lắp công trình, thuộc KHLCNT Trung tâm Văn hóa, Thể thao xã Thạnh Mỹ Tây, trị giá 3.981.365.879 đồng; thực hiện trong 150 ngày.

Gói thầu số 7: Thi công xây lắp, thuộc Dự án Nhà công vụ Huyện ủy Châu Phú, trị giá 4.960.409.311 đồng; thực hiện trong 120 ngày.

Theo một chuyên gia đấu thầu, gói thầu số 18: Thi công xây lắp các điểm trường tiểu học thuộc các xã Ô Long Vĩ, Mỹ Đức, Bình Chánh, Bình Phú và thị trấn Vĩnh Thạnh Trung thuộc dự án Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học, phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 2025 huyện Châu Phú. Dự án được UBND tỉnh An Giang đầu tư với mục tiêu Đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học phục vụ Chương trình giáo dục phổ thông mới giai đoạn 2021 – 2025 nhằm giải quyết nhu cầu về cơ sở vật chất, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy của nhà trường và thực hiện mục tiêu xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia đáp ứng yêu cầu đổi mới phương pháp dạy và học của ngành để nâng cao chất lượng giáo dục của tỉnh so với khu vực và cả nước.