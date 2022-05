Tội phạm đặc biệt nguy hiểm Triệu Quân Sự tiếp tục vượt ngục

Tối 31/5, Công an TP Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa, phát thông báo khẩn về việc Triệu Quân Sự (32 tuổi, quê huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, người đang chấp hành án phạt tù chung thân) đã vượt ngục. Cơ quan chức năng cho biết khoảng 17h cùng ngày, Sự trốn khỏi trại giam ở xã Thành Long, huyện Thạch Thành, thuộc Cục Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng. Hiện, tù nhân này đang lẩn trốn trong khu dân cư. (Ảnh Sự trong lần vượt ngục trước đó) Công an TP Thanh Hóa nhấn mạnh Sự là tội phạm giết người, cướp của, rất manh động và nguy hiểm. Vì vậy, người dân khi phát hiện Sự không chủ động tiếp cận, cần báo ngay cho cơ quan chức năng qua số điện thoại: 098.373.6704 hoặc cơ quan công an, quân đội gần nhất. Đặc điểm nhận dạng của Sự là cao 1m6, sống mũi thẳng, da ngăm đen, nốt ruồi cách 1 cm ngay sau đuôi lông mày trái. (Ảnh Sự trong lần vượt ngục trước đó) Trước đó, Sự là quân nhân Quân khu 1 (tỉnh Thái Nguyên). Trong thời gian công tác, Sự thường xuyên trộm cắp và đào ngũ khi là binh nhì. Năm 2012, Sự sát hại chủ quán cà phê ở quận Long Biên (Hà Nội) để cướp tài sản. Năm 2013, Tòa án Quân sự Quân khu 1 tuyên phạt Sự tù chung thân về các tội Giết người, Cướp tài sản và Đào ngũ. (Ảnh Sự trong lần vượt ngục trước đó) Cuối năm 2015, khi chấp hành án phạt ở Quảng Ngãi, Sự đã vượt ngục. Sau khi bị bắt, năm 2016, Sự bị tuyên phạt 3 năm tù về tội Trốn khỏi giam và 3 năm tù tội Trộm cắp tài sản. Tổng hình phạt tù là chung thân. (Ảnh Sự trong lần vượt ngục trước đó) Đến chiều 3/6/2020, khi đang chấp hành án tù tại Trại giam quân sự khu vực miền Trung, Quân Khu 5 (đóng tại Quảng Ngãi), Triệu Quân Sự trèo qua vọng gác, bám vào đường ống nước xuống đất trốn ra ngoài. Sự bị bắt sau 15 ngày lẩn trốn, khi đang ở một quán trò chơi điện tử tại TP Tam Kỳ, tỉnh Quãng Ngãi. (Ảnh Sự trong lần vượt ngục trước đó) Tòa án Quân sự Quân khu 5 tuyên bị cáo Triệu Quân Sự 3 năm tù về tội Trốn khỏi nơi giam và 3 năm Trộm cắp tài sản, hình phạt chung cho cả 2 tội là 6 năm tù. Tổng hợp hình phạt, Triệu Quân Sự phải thi hành án chung thân.

