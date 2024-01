Toàn cảnh vụ TGĐ Tổng Công ty CP Sông Hồng bị bắt vì liên quan AIC

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa tiến hành bắt tạm giam đối với Lã Tuấn Hưng, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".



Ông Lã Tuấn Hưng bị bắt liên quan đến Công ty AIC và Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh .

Bị can Lã Tuấn Hưng

Theo Bộ Công an, tháng 9/2023, từ kết quả điều tra các vi phạm về đấu thầu liên quan đến Công ty AIC và Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Kết quả điều tra ban đầu xác định ông Lã Tuấn Hưng đã có hành vi vi phạm quy định pháp luật trong mua sắm trang thiết bị y tế tại Ban quản lý dự án công trình xây dựng y tế thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, gây thiệt hại nghiêm trọng tài sản nhà nước.

Theo tìm hiểu, Tổng công ty CP Sông Hồng tiền thân là Công ty Kiến trúc Việt Trì, được thành lập từ năm 1958, có 100% vốn nhà nước do Bộ Xây dựng quản lý. Doanh nghiệp này được cổ phần hóa từ năm 2023, trong đó Nhà nước giữ 51%.

Tổng công ty CP Sông Hồng có vốn điều lệ là 270 tỷ đồng. Ngành nghề kinh doanh: Thi công xây dựng các công trình dân dụng, công nghiệp, giao thông, thủy lợi, cầu cống, thủy điện, bưu điện, nền móng, công trình kỹ thuật hạ tầng đô thị và khu công nghiệp, gia công cơ khí, chế tạo, lắp đặt máy móc thiết bị, thiết bị điện, điện tử, kết cấu kim loại…

Ngày 9/1, Tổng công ty CP Sông Hồng đã công bố thông tin bất thường về việc khởi tố bị can đối với ông Lã Tuấn Hưng, Ủy viên HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Cổ phần Sông Hồng .

Theo công bố này, ngày 8/1, tại trụ sở Tổng công ty CP Sông Hồng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành một số công việc liên quan đến lệnh khám xét và quyết định khởi tố bị can đối với ông Lã Tuấn Hưng về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

Trước đó, ngày 29/12/2023, Tổng công ty CP Sông Hồng đã có thông báo thay đổi nhân sự chủ chốt. Theo đó, miễn nhiệm chức Tổng giám đốc công ty đối với ông Lã Tuấn Hưng, đồng thời bổ nhiệm chức vụ Quyền Tổng giám đốc Tổng công ty đối với ông Phan Việt Anh.

Liên quan vụ án trên, trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra các quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với Trần Văn Tuynh, nguyên Giám đốc Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế; Nguyễn Đằng An, nguyên Trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án công trình Xây dựng Y tế; Nguyễn Kim Huân, nguyên Phó trưởng Phòng Kế hoạch tổng hợp, Ban Quản lý dự án Công trình xây dựng Y tế, thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh.

Ngoài ra còn có, Nguyễn Viết Toản, nguyên nhân viên Công ty AIC; Nguyễn Đăng Linh, nguyên nhân viên Công ty AIC; Đặng Xuân Minh, Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Thẩm định giá BTCVALUE; Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC.

Hiện nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

>>> Mời độc giả xem thêm video Cựu kế toán trưởng AIC bất ngờ tiết lộ nóng về bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn