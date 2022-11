TNGT 3 mẹ con tử nạn ở Phú Yên: Tài xế lùi xe không đúng quy định

Sáng 27/11, Ban An toàn giao thông tỉnh Phú Yên đã có báo cáo gửi Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về vụ tai nạn giao thông đường bộ gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong.



Theo báo cáo, nhận định ban đầu cho thấy, nguyên nhân dẫn đến vụ tai nạn là tài xế xe ôtô tải đã lùi xe không đúng quy định.

Hiện trường vụ tai nạn.

Danh tính 3 nạn nhân tử vong được xác định là người thân cùng một gia đình, gồm chị N.T.T (sinh năm 1981) là mẹ ruột của N.Đ.K (sinh năm 2005) và N.X.N (sinh năm 2016), cùng trú tại xã Vạn Bình, huyện Vạn Ninh, tỉnh Khánh Hòa.

Thi thể các nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho gia đình mai táng theo phong tục địa phương. Ban ATGT tỉnh Phú Yên cũng đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ mỗi trường hợp tử vong 5 triệu đồng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Sông Cầu (tỉnh Phú Yên) đã mời tài xế xe tải gây ra tai nạn đến làm việc. Theo một số hình ảnh trích xuất từ camera an ninh của các hộ dân gần hiện trường, nhận định ban đầu nguyên nhân của vụ tai nạn là do tài xế xe ô tô tải đã lùi xe không đúng quy định.

Trước đó, khoảng 15h30 phút ngày 26/11, trên tuyến Quốc lộ 1 xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Tài xế Trần Hữu Dương (sinh năm 1987, trú tại huyện Đức Cơ, Gia Lai) điều khiển xe ôtô tải mang biển số 76H-013.18 lưu thông theo hướng Bắc-Nam. Khi đến đoạn qua thôn Long Thạnh, xã Xuân Lộc, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên thì dừng lại rồi cho xe chạy lùi.

Xe ôtô tải va chạm với xe gắn máy mang biển số 79V1-41232 do N.Đ.K (sinh năm 2005) điều khiển chở theo trên xe hai người là N.T.T (sinh năm 1981) và N.X.N (sinh năm 2016). Trên cabin xe ôtô tải, ngoài tài xế Trần Hữu Dương còn có hai người khác là B.Q.D (sinh năm 1991) và N.T.P (sinh năm 1998) cùng trú quán huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp: Truy tìm tài xế gây tai nạn giao thông