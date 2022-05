Tình tiết không ngờ bé trai 13 tuổi đạp xe gần 200 km thăm... bạn gái

Chiều cuối tuần (7/5), con hẻm nhỏ trên đường Phan Huy Ích (phường 15, quận Tân Bình, TPHCM) người dân vẫn “xôn xao” về vụ việc bé trai 13 tuổi ngụ trong hẻm đạp xe hơn 150km đi Cần Thơ thăm… bạn gái 12 tuổi.



Khởi động hơn 50km đầu tiên…

Sau hơn 24 tiếng đồng hồ đón con từ huyện Phong Điền (TP Cần Thơ) về nhà, chị Trần Thị Tuyết Nga vẫn còn thất thần với hành trình “để đời” của con trai chị, cháu Trần M. T. (13 tuổi) thực hiện.

“Vợ chồng tôi có 3 đứa con, T. là đứa anh lớn trong nhà. Bình thường T. đi chơi nhưng không bao giờ đi xa và trễ lắm là tối cũng về nhà”, chị Nga mở đầu câu chuyện.

Cháu Trần M. T. (13 tuổi).

Tuy nhiên đến tối 3/5 vẫn không thấy con về, vợ chồng chị Nga hốt hoảng đi khắp nơi tìm kiếm. May mắn sau cũng trong đêm ấy, Công an xã một huyện ở tỉnh Long An điện về Công an phường 15, quận Tân Bình nhờ xác minh thân nhân của bé T. được Công an phát hiện ngủ “bụi đời” trên địa bàn.

Ngay khi nhận tin từ Công an phường, sáng hôm sau chị Nga đón xe ôm về Long An để đón con.

“Lúc đến gặp con, tôi đã rất bất ngờ vì với chiếc xe đạp cũ kỹ, thân hình ốm yếu mà T. lại có thể đạp xe hơn 50km đến được Long An quả là không thể tin được”, chị Nga kể.

Ngỡ rằng con trai đã “thấm” sau hành trình không tưởng, chị Nga kêu con đạp xe về còn mình thì đón xe khách về theo. Thế nhưng…

Quyết thực hiện lời hứa với bạn gái

“Con đã hứa với bạn là sẽ về Cần Thơ thăm bạn. Vì vậy con phải thực hiện bằng được lời hứa đó”, T. chắc giọng thổ lộ.

Theo đó, ngay sau khi mẹ lên xe về lại TPHCM, T. đã tiếp tục đạp xe thẳng tiến về miền Tây. Cuộc hành trình của cậu bé 13 tuổi đạp xe giữa nắng nóng cháy da đầu hạ đã diễn ra với nhiều tình huống ly kỳ. Nhiều lúc sợ lạc đường, do không có điện thoại nên T. ghé vào các trung tâm kinh doanh ĐTDĐ như TGDĐ; ĐMX…đăng nhập zalo vào điện thoại trưng bày để liên hệ với bạn gái để được chỉ dẫn hướng đi.

Cháu Trần M. T. (13 tuổi) về nhà an toàn.

Lúc này, trong túi T. vẫn còn gần 500 nghìn đồng (được một người đi đường cho -PV) đủ để cậu bé ăn, uống nước và nhiều lần phải vá xe, sửa xích… dọc đường.

“Con cứ đạp, mệt thì nghỉ suốt dọc đường quốc lộ 1 tấp nập phương tiện. Đến gần tối thì con được một chú chạy khách nhìn thấy, chở cả người và xe về bến xe thành phố Cao Lãnh (Đồng Tháp) nghỉ qua đêm ở ghế đá công viên”, cháu T. nhớ lại.

Sáng hôm sau, T. tiếp tục đạp xe từ TP Cao Lãnh, vượt cầu dây văng Mỹ Thuận, đi hết tỉnh Vĩnh Long rồi vào địa phận TP. Cần Thơ. Vẫn với “chiêu cũ”, cứ lo lạc đường là T. vào các trung tâm ĐTDĐ để được… trợ giúp.

Đến khuya 5/5, T. đến địa bàn xã Trường Long (huyện Phong Điền, Cần Thơ; là nơi ở của bạn gái). Trong lúc tuần tra an ninh trật tự trên địa bàn, Công an xã đã phát hiện em T. mặc áo học sinh đi xe đạp, đeo balô, có biểu hiện mệt mỏi, nên dừng xe kiểm tra.

Qua thăm hỏi, em T. cho biết em đã trốn gia đình đi xe đạp từ nhà ở phường 15, quận Tân Bình xuống nhà bạn gái tên V. (sinh năm 2010, trú tại ấp Trường Ninh A, xã Trường Long). T. và V. trước đó quen biết nhau qua mạng xã hội.