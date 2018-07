Tình tiết bất ngờ vụ thanh niên gọi bố mẹ ra chửi công an

(Kiến Thức) - Cơ quan chức năng Sơn La vẫn đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc thanh niên gọi bố mẹ ra dọa nạt công an khi vi phạm giao thông. Ngoài ra, việc thanh niên này tự xưng có “bác là trưởng công an thành phố” là không đúng.

Thông tin tới PV quá trình xử lý vụ việc thanh niên gọi bố mẹ ra chửi công an, ngày 10/7 trao đổi với PV ông Lò Phong Nam — Chủ tịch UBND phường Quyết Tâm (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) cho biết: “Nam thanh niên vi phạm cùng gia đình mới chuyển về phường Quyết Tâm sinh sống và đăng ký tạm trú được khoảng hơn 3 tháng nay”.

“Tới thời điểm này, các cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ để xử lý đúng theo pháp luật, khi có thông tin chính thức sẽ thông báo với báo chí”, ông Lò Phong Nam cho biết thêm.

Theo một đồng chí Phó trưởng Công an phường Quyết Tâm, qua xác minh, nam thanh niên vi phạm giao thông tên là Đỗ Mạnh Dũng (28 tuổi), nhà ở tổ 3 phường Quyết Tâm. Sau khi xảy ra vi phạm giao thông, công an đã lập biên bản sự việc và tạm giữ phương tiện.

Ngoài ra, vị này cũng thông tin: “Ngoài hành vi vi phạm giao thông không đội mũ hiểm sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định thì chúng tôi đang hoàn thiện hồ sơ và sẽ có đề xuất xử lý thêm một số hành vi khác. Cụ thể hành vi như nào thì chúng tôi đang tiếp tục xem xét”.

Về chuyện Dũng nói “Bác tao là trưởng công an thành phố” trong clip khi xảy ra vụ việc, vị Phó trưởng công an phường Quyết Tâm chia sẻ: “Sau khi xảy ra sự việc, cơ quan chức năng đã làm việc với gia đình người vi phạm. Cả bố và mẹ nam thanh niên đều nói không có quan hệ gì với lãnh đạo công an thành phố”.

Trước đó ngày 2/7, trong quá trình lực lượng Công an phường Quyết Tâm (TP Sơn La, tỉnh Sơn La) tiến hành tuần tra, kiểm soát theo kế hoạch đã phát hiện 1 nam thanh niên điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm. Lực lượng công an đã yêu cầu nam thanh niên dừng xe, lập biên bản vi phạm về trật tự an toàn giao thông nhưng nam thanh niên không hợp tác.