Lưới điện Hà Nội vận hành an toàn trong những ngày nắng nóng đầu tháng 7

Hà Nội ngày 5/7 nắng nóng đỉnh điểm, sản lượng điện tiêu thụ toàn thành phố Hà Nội đạt mức 86.533.000 kWh (tăng 28% so với tháng trước liền kề và tăng 9,3% so với đỉnh điểm ngày nắng nóng của năm 2017).

Tình trạng nắng nóng gay gắt, kéo dài dẫn đến nhu cầu sử dụng điện tăng cao đột biến, chủ yếu do việc sử dụng điều hòa nhiệt độ và các thiết bị làm mát tăng rất cao dẫn đến nguy cơ đầy tải và quá tải lưới điện cục bộ ở một số khu vực, gây mất an toàn ổn định vận hành hệ thống điện tuy nhiên Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVN HANOI) đã chủ động lập phương án cấp điện, tăng cường gần 10.000 ca trực, cơ bản đã đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định phục vụ khách hàng trên địa bàn Thủ đô trong thời gian vừa qua.

Ngay từ đầu năm, Tổng công ty đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, khẩn trương hoàn thiện, đưa các công trình vào vận hành theo đúng kế hoạch nhằm đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Trong 5 tháng đầu năm 2018 Tổng công ty đã đóng điện 06 công trình hạng mục thuộc công trình lưới điện 220kV, 110kV (công suất tăng thêm là 336MVA và 67 km dây dẫn) và 96 công trình lưới điện trung hạ thế (với năng lực tăng thêm: 312MBA; 171MVA; 354,3 km dây dẫn trung thế; 404,2 km dây dẫn hạ thế). Toàn Tổng công ty đã triển khai thi công 248 công trình trong đó đã hoàn thành 108 công trình công trình thuộc hạng mục sửa chữa lớn góp phần nâng cao năng lực cấp điện.

Bên cạnh sự nỗ của CBCNV ngành điện phải kể đến sự cảm thông chia sẻ từ phía khách hàng sử dụng điện từ việc tắt bớt các thiết bị điện không cần thiết, hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện có công suất lớn vào giờ cao điểm… để đảm bảo tiết kiệm điện năng, hạn chế tình trạng hóa đơn tiền điện tăng đột biến và góp phần giảm thiểu nguy cơ quá tải cục bộ, gây sự cố gián đọan cung cấp điện.