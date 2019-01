Người SG co ro mưu sinh trong giá lạnh ngày bão đầu năm

Đến khuya qua 2/1, thời tiết khu vực Nam Bộ nói chung, TP HCM nói riêng vẫn còn diễn biến xấu do ảnh hưởng bão số 1 (bão Pabuk) cách Cà Mau vài trăm km. Mưa bão ngay những ngày đầu năm khiến người nghèo Sài Gòn co ro mưu sinh trong gió lạnh. Ảnh: Một người chạy xe ôm không chịu nỗi cái lạnh cắt da khi chờ khách ven đường 3/2, quận 10 phải dùng áo mưa che lạnh. Thời tiết ở TP HCM suốt 2 ngày đầu năm xuống thấp, có lúc chỉ còn 22 độ C khiến những người nghèo mưu sinh trên đường khốn đốn. Tấp nập giữa phố phường đông đúc xe cộ ngày làm việc đầu năm, một người mưu sinh bằng nghề nhặt ve chai đã không chịu nỗi cái lạnh cắt da phải tìm gầm cầu vượt để tránh lạnh. Người phụ nữ quê tỉnh Quảng Ngãi mưu sinh giữa trời lạnh do ảnh hưởng của bão số 1 ở TP HCM. "Dù đã quen với thời tiết khắc nghiệt ở miền Trung, nhưng ít khi nào tôi thấy thời tiết lạnh như ở Sài Gòn. Dù mưa, lạnh nhưng tôi cũng không dám nghỉ ở nhà vì đang cố làm kiếm tiền để cuối tháng này về quê lo Tết cho gia đình", chị Thao, quê tỉnh Quảng Ngãi, chia sẻ. Cụ bà bán vé số ven đường Điện Biên Phủ, quận 10 trùm kín áo len vì lạnh bất thường ở TP HCM trong những ngày đầu năm 2019. "Mưa lạnh tôi chịu không nổi. Dù đã giữa trưa nhưng trời vẫn lạnh khiến tôi đau nhức xương khớp vì tuổi già", một bà cụ bán hàng ven đường Nguyễn Thị Minh Khai, quận 3, than thở. Mưa lạnh vì bão ngay những ngày đầu năm khiến cuộc mưu sinh của những người nghèo ở TP HCM một phen khốn đốn. Người vô gia cư vạ vật dưới gầm cầu. Dù nắng có le lói nhưng cái lạnh cắt da vì bão ngay những ngày đầu năm 2019 khiến nhiều người nghèo vô gia cư ở TP HCM co ro.

