Tin nóng ngày 8/9: “Hotgirl” 9X môi giới bán dâm 4 triệu đồng một lượt

1. "Hotgirl" 9X môi giới bán dâm 4 triệu đồng một lượt: Ngày 8/9, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Vũ Thị Vân Anh, sinh năm 1997, trú tại phường Dư Hàng Kênh, quận Lê Chân về hành vi môi giới mại dâm. Tại cơ quan công an, Vân Anh khai nhận môi giới mại dâm với giá 4 triệu đồng/1 lượt, đối tượng trả cho gái bán dâm 3 triệu đồng và giữ 1 triệu đồng tiền môi giới. 2. Bốn anh em họ cùng đi buôn bán ma túy: Ngày 8/9, Công an TP Vinh (Nghệ An) cho biết đang tạm giữ hình sự Hoàng Thế Thành (28 tuổi), Trần Văn Khánh (57 tuổi), Hoàng Văn Lĩnh (29 tuổi) và Trần Văn Phương (40 tuổi) về hành vi mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Mặc dù nhóm người buôn bán ma túy đã chôn 13 bánh heroin, 7 kg ma túy đá và 10.000 viên ma túy tổng hợp trong vườn nhà nhưng vẫn không qua mặt được Công an. 3. Trộm tàu thủy 180 tấn, giá trị 1 tỷ đồng rồi tháo dời ra để bán: Ngày 8/9, Phòng Cảnh sát đường thủy - CATP Hải Phòng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với Công an Hải Dương, bàn giao một tàu vỏ sắt có trọng tải 180 tấn do Đào Văn Số (SN 1991) và Cao Văn Trưởng (SN 1993, đều trú tại Hải Dương) trộm cắp từ huyện Tiền Hải mang ra khu vực huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương để tiêu thụ. 4. Phá tổ ong trong sân trường, 16 học sinh nhập viện: Ngày 8/9, 16 học sinh Trường Tiểu học Nghi Phú (xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An)- bị ong chích đang được cấp cứu, điều trị vết thương ở BV Đa khoa 115 Nghệ An. Vào khoảng 9 giờ sáng cùng ngày, trong giờ ra chơi một vài học sinh nghịch ngợm lấy dép ném tổ ong trên cây trong sân trường khiến ong bay xuống chích vào người nhiều em. 5. Hàng trăm người tìm kiếm bé trai 4 tuổi mất tích: Ngày 8/9, Công an huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai cho biết vẫn đang truy tìm bé trai mất tích là Trần Vũ Tuấn Khoa (4 tuổi, ngụ tại ấp Thọ Xuân, huyện Xuân Lộc). Trước đó, khoảng 10h30 ngày 6/9, mẹ cháu Khoa phát hiện con trai không có trong nhà, phía cổng trước mở nên vội đi tìm. Hàng xóm cùng gia đình tỏa đi các nơi tìm kiếm nhưng không có kết quả. 6. Tuyên án kẻ hiếp dâm 2 con riêng của vợ hờ khiến 1 cháu sinh con: Ngày 8/9, TAND TP Đà Nẵng đã tuyên phạt 10 năm tù với bị cáo Huỳnh Ngọc Tân (38 tuổi, trú phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng) với 3 tội danh “Hiếp dâm”, “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”. 7. Đánh hàng xóm trọng thương vì cống thoát nước bị tắc: Ngày 9/8, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Đình Thiên (SN 1982, trú tại xã Quỳnh Long, Quỳnh Lưu) về tội "Cố ý gây thương tích". Tranh cãi vì chiếc cống bị tắc, giữa anh Trần Đình Hùng (SN 1972 trú cùng địa phương) và Thiên xảy ra mâu thuẫn. Bực tức Thiên dùng búa đánh nạn nhân thương tích 30%. >>> Xem thêm video: Ngồi tù vì đánh hàng xóm nhập viện. Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

