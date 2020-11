Tin nóng ngày 8/11: Truy nã bà “trùm” Mười Tường vụ buôn lậu 51 kg vàng

1. Truy nã bà “trùm” Mười Tường: Ngày 8/11, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, SN 1971). Đồng thời, cơ quan công an cũng ra thông báo truy tìm 7 đối tượng khác, được xác định liên quan đến vụ buôn lậu 51kg vàng 9999 từ Campuchia vào Việt Nam. Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969) tức bà “trùm” Mười Tường được xác định có liên quan đến vụ buôn lậu vàng qua biên giới. 2. Đâm bạn tàu tử vong do mâu thuẫn trong bữa nhậu: Ngày 8/11, Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra vụ án mạng trên tàu cá khiến 2 người thương vong khi tàu đang đánh bắt trên biển. Nạn nhân được xác định là Lê Văn Gìn (SN 1980, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông). Mâu thuẫn trong bữa nhậu, Lâm Châu Minh Phong (32 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho) dùng dao đâm vào vùng cổ khiến anh Gìn chết tại chỗ. Trong lúc xô xát, Phong cũng bị thương. Các thành viên còn lại điều khiển tàu chạy về đất liền và trình báo với cơ quan chức năng. 3. Nữ quái ở Điện Biên buôn 50.000 viên ma tuý: Ngày 8/11, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp, bắt một đối tượng nữ, thu giữ 50.000 viên ma túy tổng hợp, 1 bánh heroin. Danh tính đối tượng được xác định là Lò Thị Nướn, sinh năm 1973, thường trú huyện Điện Biên. Nướn khai, vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng khác với tiền công là 5 triệu đồng. Khi Nướn vận chuyển ma túy đến bản Na Khếnh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. 4. Phá két sắt người cùng xã lấy trộm hơn 90 triệu đồng: Ngày 8/11, Công an huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị vừa khám phá vụ kẻ gian phá két sắt, trộm tiền xảy ra tại nhà anh Lý Văn Đồng, SN 1994, ở thôn Pác Liển, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, bắt đối tượng cùng toàn bộ tang vật. Theo đó, đối tượng Lý La Bộ, SN 1993, trú tại thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm là người đã thực hiện vụ trộm này, thu giữ 90 triệu đồng mà Bộ đã lấy trộm trong két sắt. 5. Phát hiện thi thể nam thanh niên cháy đen nằm ven đường: Khoảng 7h30 ngày 8/11, một số người dân đi xe tới khúc cua cầu Bo Bo, ở ấp 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) thì thấy có khói đen bốc lên ở cạnh cột điện ven đường. Danh tính của nạn nhân: Nguyễn Minh T. (SN 2002, trú tại ấp 5, xã Tân Thành, giáp với thị trấn Thủ Thừa). 6. Cháy nhà lúc bố mẹ đi vắng, 2 chị em ruột tử vong thương tâm: Ngày 8/11,UBND xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 2 chị em tử vong. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, vợ chồng anh K. đưa một đứa con khác xuống nhà người quen trong làng có việc, để 2 con là cháu N.T.L. (SN 2016) và N.Đ.Q. (SN 2018) ở nhà. Do căn nhà của anh K. nằm biệt lập, cách xa khu dân cư nên đến khoảng 23h cùng ngày, người dân địa phương đi soi ếch, bắt cá tại khu vực mới phát hiện sự việc. 7. Triệt xóa điểm đá gà lưu động: Ngày 8/11, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa triệt phá điểm đá gà ăn tiền với 28 con bạc. Thấy công an, nhiều con bạc bỏ chạy tán loạn, công an đã kịp thời bắt giữ được 28 người. Tại hiện trường, công an thu giữ 6 con gà đá, 33 xe mô tô, nhiều dụng cụ liên quan khác và 33 triệu đồng trên người các con bạc. Theo công an, điểm đá này được tổ chức ở địa bàn giáp ranh. Để tránh bị phát hiện, người chơi thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức. >>> Xem thêm video: Truy bắt nhóm đối tượng vứt 100kg ma túy ở biên giới, Nghệ An. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.

1. Truy nã bà “trùm” Mười Tường: Ngày 8/11, Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định truy nã đặc biệt đối với đối tượng Nguyễn Hoàng Út (tức Út Mạnh, SN 1971). Đồng thời, cơ quan công an cũng ra thông báo truy tìm 7 đối tượng khác, được xác định liên quan đến vụ buôn lậu 51kg vàng 9999 từ Campuchia vào Việt Nam. Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, SN 1969) tức bà “trùm” Mười Tường được xác định có liên quan đến vụ buôn lậu vàng qua biên giới. 2. Đâm bạn tàu tử vong do mâu thuẫn trong bữa nhậu: Ngày 8/11, Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra vụ án mạng trên tàu cá khiến 2 người thương vong khi tàu đang đánh bắt trên biển. Nạn nhân được xác định là Lê Văn Gìn (SN 1980, ngụ xã Tân Phước, huyện Gò Công Đông). Mâu thuẫn trong bữa nhậu, Lâm Châu Minh Phong (32 tuổi, ngụ TP.Mỹ Tho) dùng dao đâm vào vùng cổ khiến anh Gìn chết tại chỗ. Trong lúc xô xát, Phong cũng bị thương. Các thành viên còn lại điều khiển tàu chạy về đất liền và trình báo với cơ quan chức năng. 3. Nữ quái ở Điện Biên buôn 50.000 viên ma tuý: Ngày 8/11, Công an tỉnh Điện Biên đã phối hợp, bắt một đối tượng nữ, thu giữ 50.000 viên ma túy tổng hợp, 1 bánh heroin. Danh tính đối tượng được xác định là Lò Thị Nướn, sinh năm 1973, thường trú huyện Điện Biên. Nướn khai, vận chuyển số ma túy trên cho một đối tượng khác với tiền công là 5 triệu đồng. Khi Nướn vận chuyển ma túy đến bản Na Khếnh, xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên thì bị lực lượng chức năng phát hiện bắt giữ. 4. Phá két sắt người cùng xã lấy trộm hơn 90 triệu đồng: Ngày 8/11, Công an huyện Pác Nặm, tỉnh Bắc Kạn cho biết, đơn vị vừa khám phá vụ kẻ gian phá két sắt, trộm tiền xảy ra tại nhà anh Lý Văn Đồng, SN 1994, ở thôn Pác Liển, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm, bắt đối tượng cùng toàn bộ tang vật. Theo đó, đối tượng Lý La Bộ, SN 1993, trú tại thôn Bản Đính, xã Nghiên Loan, huyện Pác Nặm là người đã thực hiện vụ trộm này, thu giữ 90 triệu đồng mà Bộ đã lấy trộm trong két sắt. 5. Phát hiện thi thể nam thanh niên cháy đen nằm ven đường: Khoảng 7h30 ngày 8/11, một số người dân đi xe tới khúc cua cầu Bo Bo, ở ấp 11, thị trấn Thủ Thừa, huyện Thủ Thừa (tỉnh Long An) thì thấy có khói đen bốc lên ở cạnh cột điện ven đường. Danh tính của nạn nhân: Nguyễn Minh T. (SN 2002, trú tại ấp 5, xã Tân Thành, giáp với thị trấn Thủ Thừa). 6. Cháy nhà lúc bố mẹ đi vắng, 2 chị em ruột tử vong thương tâm: Ngày 8/11,UBND xã Trà Linh, huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam - cho biết trên địa bàn xã vừa xảy ra vụ cháy nhà khiến 2 chị em tử vong. Thời điểm xảy ra hỏa hoạn, vợ chồng anh K. đưa một đứa con khác xuống nhà người quen trong làng có việc, để 2 con là cháu N.T.L. (SN 2016) và N.Đ.Q. (SN 2018) ở nhà. Do căn nhà của anh K. nằm biệt lập, cách xa khu dân cư nên đến khoảng 23h cùng ngày, người dân địa phương đi soi ếch, bắt cá tại khu vực mới phát hiện sự việc. 7. Triệt xóa điểm đá gà lưu động: Ngày 8/11, Công an thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang cho biết đơn vị vừa triệt phá điểm đá gà ăn tiền với 28 con bạc. Thấy công an, nhiều con bạc bỏ chạy tán loạn, công an đã kịp thời bắt giữ được 28 người. Tại hiện trường, công an thu giữ 6 con gà đá, 33 xe mô tô, nhiều dụng cụ liên quan khác và 33 triệu đồng trên người các con bạc. Theo công an, điểm đá này được tổ chức ở địa bàn giáp ranh. Để tránh bị phát hiện, người chơi thường xuyên thay đổi địa điểm tổ chức. >>> Xem thêm video: Truy bắt nhóm đối tượng vứt 100kg ma túy ở biên giới, Nghệ An. Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp.