Tin nóng ngày 8/1: Con gái cạy tủ “cuỗm” 100 triệu đồng của mẹ đẻ

Con gái cạy tủ “cuỗm” 100 triệu đồng của mẹ đẻ: Đêm 30/12/2020, Thân Thị Hương (42 tuổi, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã đột nhập vào nhà mẹ đẻ là bà Chu Thị Lài (70 tuổi, cùng trú tại địa phương) cạy tủ nhôm để trong phòng ngủ, lấy trộm 100 triệu đồng, bỏ trong túi nilon, sau đó đem đi cất giấu. Ngày 8/1, Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố bị can đối với Hương để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Bị bắt khi cùng bạn gái vào nhà nghỉ: Tối 4/1, Phạm Minh Đức (33 tuổi, trú tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An) trú mưa cùng chị Võ Thị Bích Loan (25 tuổi, quê Kiên Giang) tại căn nhà vắng chủ ở thị trấn Bến Lức. Đức sau đó giật túi xách chị Loan rồi bỏ chạy. Trong túi có hơn 14 triệu đồng, điện thoại di động và một số giấy tờ. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Bến Lức đã bắt giữ Đức khi anh ta đang ở trong nhà nghỉ cùng bạn gái. Hiện, Công an huyện Bến Lức đang tạm giạm Đức để điều tra về hành vi về tội Cướp tài sản. Phá sòng bạc gần nửa tỷ đồng khu giữ xe container: Sáng 8/1, Công an tỉnh Bình Dương bất ngờ đột kích khu bãi giữ xe container thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Tại đây, Công an bắt quả tang 21 đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền và thu giữ tang vật gồm: 10 bộ lắc tài xỉu, 4 xe ô tô, 11 xe máy, hơn 490 triệu đồng, nhiều tài liệu chứng cứ khác có liên quan đến hoạt động lắc tài xỉu ăn tiền. Tạm giam 3 kẻ tổ chức cho BN1440 nhập cảnh trái phép: Ngày 8/1, Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam 3 kẻ tổ chức cho BN1440 nhập cảnh trái phép. 3 người bị bắt tạm giam gồm: Phan Phi Hùng (41 tuổi), Phạm Thanh Hập (tự là Hạp, 25 tuổi) và Trang Văn Út (tự là Sáng, 31 tuổi). Hùng được xác định là người móc nối với các đối tượng bên Campuchia và Tài, Dinh, Hập, Út để đưa nhóm gồm BN1440 và những người khác nhập cảnh phép vào Việt Nam. Vướng dây cáp vắt ngang đường, nữ sinh lớp 8 tử vong tại chỗ: Trưa 7/1, khi em Lương Thị Hoa học sinh lớp 8 trường THCS Hoàng Hoa Thám (xã Cư DlieM’nông, huyện Cư M’ga, Đắk Lắk) đang trên đường về nhà tại Buôn Phơng, xã Cư DlieM’nông thì bất ngờ bị vướng vào sợi dây cáp vắt ngang đường. té xuống đường, tử vong tại chỗ. Làm rõ việc bắn pháo hoa trong chương trình Countdown Huế: Ngày 8/1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ việc công ty tổ chức sự kiện bắn pháo hoa tại chương trình Countdown 2021. Qua kiểm tra và làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện này, cơ quan công an đã làm rõ nguồn gốc số pháo trên do đơn vị tổ chức sự kiện mua lại của một Công ty có trụ sở đóng tại TP.HCM nhưng chưa có hợp đồng chính thức. Đưa động vật hoang dã từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ: Ngày 7/1, tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) Công an huyện Quế Phong bắt quả tang đối tượng Pịt Văn Chuyên (SN 1983, trú tại huyện Tương Dương) đang vận chuyển 4 cá thể tê tê và 4 bộ phận tay gấu có tổng trọng lượng 14 kg. Chuyên khai nhận, thường sang Lào lấy “hàng” rồi vận chuyển về Nghệ An để bán lại cho các đối tượng có nhu cầu. >>> Xem thêm video: Vợ dựng hiện trường giả trộm tiền của chồng ở Đồng Tháp. Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp.

Con gái cạy tủ “cuỗm” 100 triệu đồng của mẹ đẻ: Đêm 30/12/2020, Thân Thị Hương (42 tuổi, trú tại xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) đã đột nhập vào nhà mẹ đẻ là bà Chu Thị Lài (70 tuổi, cùng trú tại địa phương) cạy tủ nhôm để trong phòng ngủ, lấy trộm 100 triệu đồng, bỏ trong túi nilon, sau đó đem đi cất giấu. Ngày 8/1, Công an huyện Nghi Xuân đã khởi tố bị can đối với Hương để điều tra về hành vi Trộm cắp tài sản. Bị bắt khi cùng bạn gái vào nhà nghỉ: Tối 4/1, Phạm Minh Đức (33 tuổi, trú tại huyện Bến Lức, tỉnh Long An) trú mưa cùng chị Võ Thị Bích Loan (25 tuổi, quê Kiên Giang) tại căn nhà vắng chủ ở thị trấn Bến Lức. Đức sau đó giật túi xách chị Loan rồi bỏ chạy. Trong túi có hơn 14 triệu đồng, điện thoại di động và một số giấy tờ. Vào cuộc điều tra, Công an huyện Bến Lức đã bắt giữ Đức khi anh ta đang ở trong nhà nghỉ cùng bạn gái. Hiện, Công an huyện Bến Lức đang tạm giạm Đức để điều tra về hành vi về tội Cướp tài sản. Phá sòng bạc gần nửa tỷ đồng khu giữ xe container: Sáng 8/1, Công an tỉnh Bình Dương bất ngờ đột kích khu bãi giữ xe container thuộc phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An. Tại đây, Công an bắt quả tang 21 đối tượng lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền và thu giữ tang vật gồm: 10 bộ lắc tài xỉu, 4 xe ô tô, 11 xe máy, hơn 490 triệu đồng, nhiều tài liệu chứng cứ khác có liên quan đến hoạt động lắc tài xỉu ăn tiền. Tạm giam 3 kẻ tổ chức cho BN1440 nhập cảnh trái phép: Ngày 8/1, Công an tỉnh An Giang đã bắt tạm giam 3 kẻ tổ chức cho BN1440 nhập cảnh trái phép. 3 người bị bắt tạm giam gồm: Phan Phi Hùng (41 tuổi), Phạm Thanh Hập (tự là Hạp, 25 tuổi) và Trang Văn Út (tự là Sáng, 31 tuổi). Hùng được xác định là người móc nối với các đối tượng bên Campuchia và Tài, Dinh, Hập, Út để đưa nhóm gồm BN1440 và những người khác nhập cảnh phép vào Việt Nam. Vướng dây cáp vắt ngang đường, nữ sinh lớp 8 tử vong tại chỗ: Trưa 7/1, khi em Lương Thị Hoa học sinh lớp 8 trường THCS Hoàng Hoa Thám (xã Cư DlieM’nông, huyện Cư M’ga, Đắk Lắk) đang trên đường về nhà tại Buôn Phơng, xã Cư DlieM’nông thì bất ngờ bị vướng vào sợi dây cáp vắt ngang đường. té xuống đường, tử vong tại chỗ. Làm rõ việc bắn pháo hoa trong chương trình Countdown Huế: Ngày 8/1, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ việc công ty tổ chức sự kiện bắn pháo hoa tại chương trình Countdown 2021. Qua kiểm tra và làm việc với đơn vị tổ chức sự kiện này, cơ quan công an đã làm rõ nguồn gốc số pháo trên do đơn vị tổ chức sự kiện mua lại của một Công ty có trụ sở đóng tại TP.HCM nhưng chưa có hợp đồng chính thức. Đưa động vật hoang dã từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ: Ngày 7/1, tại xã Châu Thôn, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) Công an huyện Quế Phong bắt quả tang đối tượng Pịt Văn Chuyên (SN 1983, trú tại huyện Tương Dương) đang vận chuyển 4 cá thể tê tê và 4 bộ phận tay gấu có tổng trọng lượng 14 kg. Chuyên khai nhận, thường sang Lào lấy “hàng” rồi vận chuyển về Nghệ An để bán lại cho các đối tượng có nhu cầu. >>> Xem thêm video: Vợ dựng hiện trường giả trộm tiền của chồng ở Đồng Tháp. Nguồn: Truyền Hình Đồng Tháp.