Tin nóng ngày 6/6: Lại xuất hiện xe "hổ vồ" quá tải 600% tại Thanh Hóa

1. Xe "hổ vồ" quá tải 600% tái xuất tại Thanh Hóa: Sau vụ tai nạn thương tâm giữa xe Howo lấp đất, đè chết 3 người trong xe Vios diễn ra ngày 4/6, hôm nay xe "hổ vồ" Howo chở đá cồng kềnh đi hàng chục cây số trên quốc lộ "tái xuất", được phát hiện đi từ Hà Lĩnh huyện Hà Trung (QL 217) xuống đến đường QL 1A. Đó là xe tải BKS 36C-231.32, gắn logo Công ty Đại Hồng Phúc chở trên thùng nhiều khối đá lớn cồng kềnh, đi ngênh ngang trên tuyến đường quốc lộ. Đi phía sau cả tuyến dài là một xe cảnh sát. Được biết, chiếc xe này đã được CSGT đưa về bãi, lập biên bản vượt tải 600%. Hiện tại xe đang bị giữ trong bãi, hồ sơ vụ việc đã được bàn giao cho đội xử lý. 2. Nghi vấn MV Huấn Hoa Hồng quảng cáo game cờ bạc: Mới đây Huấn Hoa Hồng tung ra MV ca nhạc khiến dư luận xôn xao, tuy nhiên, nội dung MV xuất hiện hình ảnh game cờ bạc làm dấy lên nghi vấn MV chỉ là chiêu trò để quảng cáo cờ bạc trá hình. MV xuất hiện nhiều hình ảnh liên quan đến game cờ bạc Go88, 789club. Hai game này có trụ sở công ty ở nước ngoài như Philippine. Website có cùng tên Go88 đã quảng cáo và tự nhận mình là "game đánh bài đổi thưởng số 1 Việt Nam". Có thể hiểu đây là một hình thức đánh bạc thông qua game. Loại hình này ở Việt Nam đã cấm từ lâu. 3. TAND cấp cao kháng nghị, hủy bản án của bị cáo Lương Hữu Phước: Gia đình bị cáo Lương Hữu Phước vừa nhận được thông tin, TAND Cấp cao tại TPHCM đã chấp nhận kháng nghị giám đốc thẩm vụ án theo hướng hủy các bản án sơ, phúc thẩm để điều tra lại. Con gái ông Lương Hữu Phước cho hay, từ ngày xảy ra sự việc, cơ quan chức năng ở Bình Phước chưa có thông tin gì với gia đình...Ông Lương Hữu Phước là bị cáo nhảy lầu tự tử ngày 29/5 sau khi toà tuyên án 3 năm tù. 4. Cách hết chức Trưởng phòng giáo dục sàm sỡ nữ giáo viên: Huyện ủyvBình Xuyên cho biết đã hoàn thành các thủ tục, trình biên bản vụ việc lên UBND tỉnh Vĩnh Phúc để xử lý ông Nguyễn Huy Sơn, Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo huyện này. Ông Sơn là người có hành vi sàm sỡ một nữ giáo viên của Trường THCS Phú Xuân, huyện Bình Xuyên hồi cuối năm 2019 tại nơi làm việc của ông Sơn. Hiện, ông Nguyễn Huy Sơn đã bị cách mọi chức vụ trong Đảng. Ảnh minh họa. 5. Hộ cận nghèo ở nhà như biệt thự: UBND xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa đang tiến hành rà soát lại danh sách những hộ nghèo, cận nghèo tại địa phương này sau khi việc chi trả gói an sinh xã hội 62.000 tỉ đồng hỗ trợ người dân trong đại dịch Covid-19 phát sinh nhiều bất cập. Trong số 712 hộ cận nghèo của năm 2019, nhiều hộ khá giả, thậm chí giàu có, trưởng thôn, bí thư chi bộ, người thân lãnh đạo xã... cũng "lọt" vào danh sách được nhận tiền hỗ trợ Covid-19. Tận mắt chứng kiến những ngôi nhà thuộc "hộ cận nghèo" ở xã Quảng Lưu (Thanh Hóa), nhiều người sẽ không khỏi bất ngờ trước sự bề thế, khang trang, thậm chí có nhiều ngôi nhà có thể xem như biệt thự. 6. Kiểm điểm vụ bé trai tò mò bé gái giờ ngủ trưa: Phòng Giáo dục huyện Kiến Thụy, Hải Phòng đã làm việc với nhà trường và phụ huynh hai cháu, yêu cầu Ban giám hiệu và giáo viên mầm non bỏ lớp đi ăn trưa phải kiểm điểm. Theo đó, khi mở camera xem giờ ngủ trưa của con ở trường mầm non tại Hải Phòng, một phụ huynh tình cờ thấy một bé trai đang có hành động nhạy cảm với một bé gái. Trường mầm non L.X được cấp phép hoạt động từ năm 2016, hiện có trên 100 cháu đang theo học.

