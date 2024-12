Thêm 1 nữ TikToker bất ngờ đăng ký thi hoa hậu

Trong đoạn clip chia sẻ trên trang cá nhân, nữ TikToker Bò Chảnh (Ý Nhi) ghi lại hành trình chuẩn bị đi thi hoa hậu chỉ trong vòng một tuần ngắn ngủi. Ý Nhi cho biết bản thân chưa từng nghĩ đến việc tham gia các cuộc thi nhan sắc, nhưng lần này muốn thử sức để thay đổi bản thân. “Hành trình từ lúc đăng ký đến ngày thi của Nhi chỉ diễn ra trong vòng một tuần. Dù khá gấp gáp, nhưng may mắn là Nhi có một ê-kíp rất chuyên nghiệp hỗ trợ. Lần này, Nhi nhận được nhiều sự yêu thương và giúp đỡ, nên cảm thấy vô cùng vui và biết ơn. Nhi nghĩ rằng, đôi khi mình nên thử những điều chưa từng thử để đạt được những điều mình chưa từng có”, Ý Nhi nói. Ý Nhi cũng tiết lộ rằng, lý do trước đây không nghĩ đến việc thi hoa hậu là do thiếu tự tin. Đoạn clip đăng ký thi hoa hậu biển của Ý Nhingay lập tức nhận được sự yêu thích và ủng hộ từ người hâm mộ. Ý Nhi là cái tên nổi bật trên Instagram với hơn 55.000 lượt theo dõi và 85.000 follower trên TikTok. Nữ TikToker gây ấn tượng mạnh mẽ bởi nhan sắc quyến rũ, phong cách sống sang chảnh và gu thời trang ấn tượng. Hot girl TikTok này thường xuyên chia sẻ hình ảnh check-in tại những nhà hàng đắt đỏ, mua sắm đồ hiệu và sở hữu phong cách thời trang hiện đại, vừa nữ tính vừa gợi cảm. Ý Nhi còn được khen ngợi nhờ thân hình cân đối, số đo chuẩn chỉnh và luôn biết cách làm nổi bật đường cong qua những bộ trang phục táo bạo. Ngoài vai trò là người mẫu ảnh, Ý Nhi còn gây chú ý với học vấn “khủng”. Cô là cựu học sinh trường chuyên danh tiếng tại Phú Yên và hiện đang theo học tại Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP HCM.

